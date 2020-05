“No tome un avión…” Jorge Rial se defendió por haber roto la cuarentena

View this post on Instagram

Háblame de complicidad y alegria. Ayer pase el mejor domingo de mi vida. Ver a mi nieto un rato. Disfrutar el amor que se tiene con Emma. Cómo jugaron. Cómo lo cuidó. Y la siesta que nos hicimos los cuatro! Eso si, ahí eligió los brazos de @romipereiro. Los amo ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ PD. Para los que se enojan. Fue un caso de fuerza mayor. Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar. Con todos los permisos y recaudos del caso. No fue recreativo. No tome un avión. No me crucé con nadie. No use transporte público. Una vez que se superó el momento volvió con su madre. Relax y gracias por preocuparse.