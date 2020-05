“No vale la pena…” Catherine Fulop salió a defender a Oriana Sabatini de las críticas

Oriana Sabatini se recuperó del coronavirus y salió a la calle. La cantante está viviendo en Italia, uno de los países más perjudicados por la pandemia. La chica anunció en sus historias de Instagram, que había salido por primera vez en 61 días. “Me estuve preguntando todo este tiempo qué iba a sentir una vez que pudiera volver a salir. La realidad es que fue muy raro”, había dicho. Mucha gente reaccionó de manera violenta a esta declaración de la cantante, por más que ella aclarara que ya estaba totalmente recuperada del virus.

Ante las críticas que recibió, Oriana publicó un texto en Twitter, en el que se defendió de los ataques. “Veo que mis declaraciones sobre mi primer salida de la cuarentena generaron un poco de molestia en algunas personas. Para no quitarles el sueño, claramente tengo MUCHO más para decir. Además de decir que fue ‘raro’, tengo mucho para contar sobre los 61 días en cuarentena. Pasé la mitad de esos días infectada. Si quieren hablar de cosas serias, saben donde contactarme”, dijo la cantante.

“Total, todos esos portales saben que tienen mi teléfono, ya que se encargaron de acosarme durante todo este tiempo. Dije lo que dije porque puedo, y porque tenía ganas de hacer un comentario liviano. Veo que hoy ni siquiera eso se puede”, sentenció Oriana Sabatini. Sus seguidores la apoyaron en la sección de comentarios. Además, una reconocida figura de la televisión salió a defenderla. Su mamá, Catherine Fulop. La conductora de Tardes Bellas reaccionó a la publicación.

La conductora le contestó: “Mami, así estamos. No vale la pena que te gastes. Eres inteligente, sensible y bellísima persona, los que tenemos el privilegio de conocerte lo sabemos. Te amamos. ¡Te amo hija!”, dijo Fulop. Catherine se ha visto muy afectada por la enfermedad de su hija, al igual que el resto de su familia. No es fácil para la conductora estar a miles de kilómetros de su hija en estos tiempos de incertidumbre. Ella vive en Argentina, con su pareja, Ova Sabatini, su hija Tiziana y su yerno.

Mientras tanto, Oriana Sabatini reside en Italia hace meses, donde vive junto a su novio, Paulo Dybala. El futbolista de la Juventus, al igual que Oriana, tuvo coronavirus. Ahora, ambos están recuperados de la enfermedad y vuelven a sus actividades cotidianas, teniendo en cuenta las medidas de prevención necesarias. Los dos tuvieron que poner un receso a su entrenamiento para hacer reposo hasta recibir el tan esperado negativo. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.