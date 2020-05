Ofelia Fernández: Tucumán continúa sin la Ley Micaela

Cada vez que la legisladora porteña entra a Twitter, genera algún tipo de polémica o discusión, a través de sus publicaciones. En esta ocasión, Ofelia Fernández apunto contra Tucumán. Señaló que el Jardín de la República es la única provincia que no adhirió a la Ley Micaela. Su mensaje estaba acompañado de una imagen que tendría la firma de “Ni Una Menos, Tucumán“.

El carácter de la publicación de Fernández no fue recordatorio. Acusó a la provincia de no tener ningún tipo de interés por la problemática de violencia de género. La funcionaria afirmó que la provincia del norte elige no reconocer la desigualdad y violencia de género. Además, agregó que el desconocimiento de una perspectiva de género significa violentar dos veces a las víctimas.

Tucuman es la única provincia que no adhirió a la ley Micaela. Elegir la opción de no reconocer la desigualdad y violencia que sufrimos obviando la necesidad de perspectiva de género es violentarnos dos veces. Al menos disimulen lo poco que les importamos que así se nota mucho pic.twitter.com/g1LxGzjbZY — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) May 14, 2020

¿Que determina la Ley Micaela?

La Ley Micaela es la número 27.499 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género a todas las personas que cumplan una función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. El objetivo de esta ley es elaborar estrategias para detectar y erradicar desigualdades de género en la administración pública. Su implementación se realiza a través de procesos de formación integral.

La Ley Micaela plantea la deconstrucción de un discurso dominante e instalar otro que cuestione la desigualdad y la discriminación. El objetivo es instalar la perspectiva de género de manera transversal, en todo el Estado, haciendo que su aplicación se vea reflejada en actividades cotidianas de la administración y en las políticas públicas.

El nombre de la ley fue elegido en conmemoración de Micaela García, una entrerriana de 21 años, víctima de un femicidio ejercito por Sebastián Wagner. La víctima también era militante del Movimiento Evita. La ley se promulgó el 10 de enero de 2019 y está en vigencia. Las máximas autoridades del gobierno nacional ya se han capacitado. Hasta enero de 2020, el 70% de las provincias ya estaban adheridas a la ley.