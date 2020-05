Se estrena “Terapia en cuarentena”, la primera serie web realizada desde el aislamiento

View this post on Instagram

¡MAÑANA A PARTIR DE LAS 22h, gran estreno de #TerapiaEnCuarentena! 👏 – ▶ Ficción web original que vas a disfrutar #GRATIS en #Contar. Protagonizada por @tedechina, @memefunes, @cocosilyok, @violeurtizberea y @lucianocaceresok. – 👉 No te la pierdas, ingresá en www.cont.ar o bajate la app en cualquier dispositivo y mirala las veces que quieras. #QuedateEnCasa @secmediosycp