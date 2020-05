Sebastián Yatra duerme en la misma cama con sus padres

La figura del colombiano Sebastián Yatra es conocida para los argentinos. Más allá de su música pegadiza, su noviazgo con Tini Stoessel le dio un alto grado de presencia en los medios nacionales. Ayer, en un diálogo a través de Instagram con el periodista de Confrontados, Lizardo Ponce, confesó una costumbre que está teniendo dentro de su casa. “Termino todas las noches durmiendo con mis papás, en la cama de ellos. Llevo ya como 15 días (haciéndolo). Me paso todas las noches como a las dos de la mañana, como cuando era chiquito”, aseguró.

El cantante reconoció que en los últimos años no había compartido mucho tiempo con su familia y que la cuarentena obligatoria le hizo darse cuenta. “Mis hermanos son muy divertidos. El del medio, Juan, es lo más chistoso del mundo. Estoy aprovechando el tiempo con ellos”, relató desde el confinamiento en su país al millón de seguidores que tiene en su cuenta de esa red social. El grupo lo completa su hermano Andrés, quien también está viviendo bajo el mismo techo, junto a las mascotas de la casa.

Uno de los perros apareció incluso en el vivo del panelista del programa de El Nueve. El músico y el periodista se vistieron igual para la nota, e hicieron bromas con el parecido físico entre ambos. A pantalla partida, Ponce incluso le propuso hacer un Tik Tok, con una coreografía divertida, pero la cortaron a los pocos movimientos. También le pidió que hable “como argentino”. “Hablo igual que vos”, le respondió con acento porteño. Y recordó cuando estuvo en el mundial de fútbol de Rusia, y en el subterráneo imitó a los hinchas argentinos para hacerle pasar por uno de ellos.

Preferencia por Argentina

“Uno va a un estadio en la Argentina y se está cayendo (por lleno). Los cánticos son brutales, lo que se diga suena espectacular. En cambio, en los partidos de Colombia, los cantos nuestros no son buenos comparados con los de ustedes”, sostuvo entre las risas del entrevistador y los comentarios en vivo de sus fans. Ponce le propuso que entone la frase “cómo va la cuarentena” en ritmo futbolero, y el músico lo aceptó y la cantó en ritmo de tribuna, acompañado por un gesto de arenga con el brazo y saltando en su sillón.

Yatra no tiene programado todavía un reencuentro con Stoessel, ya que las disposiciones sanitarias vetan cualquier viaje internacional. Hace un mes surgieron versiones de distanciamiento afectivo entre ambos, que la cantante argentina desmintió. En ese momento, Tini dijo: “Siempre tuve relaciones a distancia. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, admitió.