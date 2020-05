Sofía Jujuy y Jimena Barón hablaron sobre Del Potro

Jimena Barón y Sofía jujuy Jiménez tienen un punto en común: las dos fueron novias de Juan Martín del Potro. Hoy se comunicaron para despejar dudas sentimentales. Recientemente, Yanina Latorre afirmó en Los Ángeles de la Mañana que la reciente separación del deportista con la modelo se debió a un mensaje de la cantante a su expareja, que fue descubierto y motivó la fractura. La intérprete de “La cobra” desmintió a la periodista y quiso aclarárselo directamente a Jujuy.

Por este motivo, habló con Jiménez y contó su versión de lo charlado en Twitter. “Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor”, escribió Barón, quien agregó que rechaza el rol de “villana”. Luego fue el turno de Jujuy, quien en sus historias en Instagram le agradeció que la haya buscado. “Como vi que Jime salió a aclarar las cosas, yo también quise de acá bancarla de alguna manera. Quise aclarar, porque me pareció un gestazo de su parte”, escribió.

“Después de ver recibir escuchar interpretar imaginar suponer toda la información que me mandan, Yo no pensaba salir ni decir nada. Y me iba a quedar todo los rumores para nosotras”, señaló. Además, Jujuy explicó su reacción ante el gesto de Barón: “Siento que estas cosas están buenísimas. Ella de la nada, sin ninguna obligación, se tomó el trabajo y el tiempo de salir a aclarar las cosas. Lo hizo para paralizar mi mente y no perturbarme. Para mí fue un gran regalo que ella estuvo conmigo, así que acá estoy compartiendo lo que ella hizo”.

Un mundo machista

Sofía pasó a detallar: “Siendo que vivimos en un mundo donde todavía el machismo sigue tan arraigado, que por suerte se empiezan a replantear ciertas actitudes, esta cuestión de mujer a mujer hay que celebrarla, aplaudirla, compartirla y qué te contagie”. Y continuó: “Ella dijo que no tenía nada que ver, y eso me parece muy bueno porque no hay muchas exnovias que son así. Está muy bueno su gesto. Me parece que es algo muy bueno de compartir en mi Instagram y comentarlo. Yo me quedo con esto y lo comparto”

Para finalizar mandó un saludo a los seguidores y les agradeció el carió que recibe de parte de ellos: “Deseo que todos estén atravesando la cuarentena y el aislamiento de la mejor manera, yo trato de refugiarme mi burbuja, en mi mundo. En mi mundo pasan cosas lindas, locas por momentos, pero una separación Por supuesto que es triste. Eso es algo que queda ahí, yo se lo entregó al universo y que sea lo que tenga que ser. Desde mi posición yo mando amor, gracias a todos por su cariño”.