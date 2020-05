“Con la salud no…” Romina Pereiro apuntó contra el doctor Mühlberger

La pareja de Jorge Rial, Romina Pereiro, fue una de las primeras en mostrar su indignación contra el doctor Mühlberger, el “médico de los famosos”. El doctor promocionaba una fórmula para curar el coronavirus, además de vender medicamentos para bajar de peso en mal estado. Lo que le valió un allanamiento, que se efectuó el jueves pasado. Las recetas mágicas del hombre indignaron a Pereiro, que es licenciada en Nutrición. La mujer se descargó en sus redes sociales.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la pareja del conductor de Intrusos expresó: “Esto es lo que sucede cuando ejercés la medicina ilegalmente y la justicia encuentra múltiples irregularidades: Clausura y detención”, escribió. Y sentenció: “Con la salud de la gente no se jode”. En la clínica estética del médico se atendían varias celebridades de la televisión argentina, como Moria Casán, Susana Giménez, Marcela Tynaire y Beto Casella. Varios salieron a contar sus experiencias con sus tratamientos.

Moria Casán, por ejemplo, comentó haber tenido “experiencias fabulosas” con sus recetas. La diva incluso lo invitó a su programa en más de una ocasión. Incorrectas fue uno de los lugares donde promocionó su fórmula para curar el coronavirus. Aunque, después de la detención, Moria expresó: “Yo no estoy defendiendo a nadie. La gente no está muy bien y es lógico, por el Covid-19. Pero la Justicia lo demostrará. En la vida se puede hacer de todo menos no pagar las consecuencias. Ahora, si no está la clínica en condiciones, no lo sé. Eso lo sabrá el doctor Mühlberger y quien lo juzgue”.

Por otro lado, Jorge Rial acompañó a su pareja en la indignación contra el médico. Compartió un video de la detención en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Así se llevaban detenido a Mühlberger de su clínica sin habilitación. Un chanta menos. Por suerte. Mañana en Intrusos todos los detalles. Ya lo veníamos denunciando a este chanta”. El conductor anunció que mostraría “documentos y testimonios que nunca viste” en su programa en América TV. “Por fin lo detuvieron”, agregó.

Una de las celebridades que se mostró afectada por los métodos del doctor Mühlberger fue Agustina Kämpfer. Como informamos anteriormente, la panelista de Nosotros a la Mañana acudió en varias ocasiones a su clínica, con motivo de un tratamiento estético. Más tarde, se aplicó los famosos sueros del doctor. Se decía que estos curaban el virus, pero ella lo negó. Además, afirmó que después de utilizarlos, presentó gripe, lo que le llamó la atención. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.