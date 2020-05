“Me parece una mujer muy humillada…” Moria Casán cargó contra Yanina Latorre

Moria Casán se enfrentó a Yanina Latorre. La conductora de Incorrectas le recordó a la panelista el peor episodio que tuvo en televisión. La infidelidad de su marido, Diego Latorre. En diálogo con El after de la previa, la One dijo: “Yanina es una mujer que ha sido muy humillada, desde ese lugar me da compasión. No conozco una mujer que haya sufrido en el medio una humillación más grande. Al marido lo vi desesperado en los programas, con ganas de quitarse la vida. Lo peor de todo es que estuvo muy enamorado de la mujer que partió”, dijo, refiriéndose a Natacha Jaitt.

Yanina Latorre no lo toleró y salió a defenderse en Los Ángeles de la Mañana. “Es una pobre mujer. Moria sos el ser más nefasto que hay sobre la tierra”, empezó diciendo. “Yo soy la misma de siempre, no cambié después de que me metieran un cuerno. Que me digas que Diego estaba enamorado de Natacha, los dos sabemos que no es así. La vio una sola vez en su vida. Se quiso suicidar o no, que eso no sé de dónde lo sacaste, por la locura y la humillación que le hicieron a él. Yo no me siento humillada de cornuda”.

“Sé de varias reuniones clandestinas…” Moria Casán le respondió a Latorre

Pero Moria Casán no se conformó con eso y remarcó su punto en una charla con Beto Casella. “No pude creer la devastación de ese chico (Diego). En él no vi devastación por vergüenza o por su familia, yo vi devastación como un acto de amor terrible para esa mujer que seguramente lo volvió loco y que realmente la quería. Esta es la idea que tengo yo, además de que sé de varias reuniones clandestinas”, dijo la conductora. “Me parece un señor amoroso y tiene derecho a tener doble o triple vida. En el único lugar en el que juzgo es en el Bailando“.

La One aseguró que no tenía nada en contra de Yanina Latorre, pero no tardó en tildarla de misógina y “humillada”. “Me parece una mujer muy humillada y esa actitud de casi misoginia y el maltrato que infringe a las mujeres me da que tiene un flash lésbico. Ella me dijo que era yo era una ‘pobre mujer’ y a mí ella no me parece ni eso. Hace un personaje, se compró un personaje y vive en un clima ‘tilingo-country-urbano’. Imaginate lo que es comprar lo que vendés”.

No es divino este ranfástido? cuando se enoja cuenta un cuentito que le agarra por quemar cosas de amantes 💣🤣wuau! Flautin, tin tin, merquín, droguín, puntín, martín fierrín, adrenalin pin pin 🍾 sidra caliente en sesentena, bajín, pleasín… (cont) pic.twitter.com/omH4V7yVhk — Moria Casán (@Moria_Casan) May 15, 2020

Y finalmente terminó su descargo contra la angelita diciendo: "Como está con los primeros se cree el bufón del rey. Trabaja con Angelito, con Polino, trabajó con Lanata. Es una señora que tiene ganado su puesto. Siempre dice que me jubilan, que me levantan. Siempre la misma merde con distinto olor. Me la recontra succiona, a mí que me encanta que me la succionen, y vaselina para todes", cerró Moria Casán.