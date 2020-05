Moria Casán le declaró la guerra a Yanina Latorre: “¿No es divino este ranfástido?”

Moria Casán inició un escándalo mediático contra Yanina Latorre. La conductora de Incorrectas recordó un momento que Latorre preferiría olvidar. La infidelidad de su marido, Diego Latorre, con Natacha Jaitt. Aunque esto ocurrió en 2018, la panelista de Los Ángeles de la Mañana aún no se ha podido zafar de los ataques respecto a este tema. Moria la tildó de “humillada” y dijo: “Al marido lo vi desesperado en los programas, con ganas de quitarse la vida. Lo peor de todo es que estuvo muy enamorado de la mujer que partió”.

Latorre la desarmó en el programa de Ángel De Brito. Dijo que era una “pobre mujer” y que solo estaba resentida porque ella había anunciado su baja del Bailando por un Sueño. Además, aseguró que lo que decía “la One” era mentira: “Que me digas que Diego estaba enamorado de Natacha, los dos sabemos que no es así. La vio una sola vez en su vida. Se quiso suicidar o no, que eso no sé de dónde lo sacaste, por la locura y la humillación que le hicieron a él. Yo no me siento humillada de ser cornuda“.

Moria Casán resistió a estos embates diciendo que no tenía nada en contra de Latorre. Pero en las redes sociales se demostró lo contrario. La conductora le adjudicó un nuevo apodo: “Tucán”. Junto a una foto de este animal, la diva comentó en su cuenta de Twitter: “¿No es divino este ranfástido? Cuando se enoja cuenta un cuentito que le agarra por quemar cosas de amantes. ¡Wuau! Flautín, tin, tin, merquín, droguín, puntín, martín fierrín, adrenalín, pin, pin, sidra caliente en sesentena, bajín, pleasín…”

Moria Casán y el “doctor de los famosos”

Más tarde, siguió con la comparación diciendo: “‘Diccionario TUCANEZCO’, El TUCÁN dice: En vez de pegarme a mí, ¿por qué no hablan del médico que promociobaban? ¡Siniestros! ¿Quiénes son los siniestros que promociobaban a SAI BABA? Ayyy pussy, se me cayó la baba”. Es que Yanina Latorre aprovechó el escándalo del doctor Mülberger para atacar a su contrincante. El “médico de los famosos” fue detenido por varias irregularidades en su consultorio estético, donde atendía, entre otras celebridades, a Moria Casán.

"Diccionario TUCANEZCO" el TUCAN dice: en vez de pegarme a mí… por qué no hablan del médico que promociobaban??? Siniestros!!!



Quiénes son los siniestros que promociobaban a SAI BABA? Ayyy pussy se me cayó la baba #Que_MASHHHHOR estoy 🍼🥕💣🍾👍🌈🌈🔥🤩🤩🤩🤩🤩🤩 pic.twitter.com/hJcaP4M678 — Moria Casán (@Moria_Casan) May 15, 2020

La angelita criticó a Mühlberger porque “entendía que muchos famosos lo invitaban a sus programas como método de canje”. Lo acusó de trabajar en negro y aseguró: “El hombre te vendía la poción mágica para la juventud eterna… Todos los famosos que se atendían con él tenían botox y un montón de cosas. Muchos famosos usaban sus máquinas de estética de manera gratuita. Era un chanta. Salió en el programa de Moria diciendo que tenía la cura para el coronavirus. Alguien lo pone en el aire. Es una irresponsabilidad absoluta”.