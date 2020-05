“No fui nunca más…” Agustina Kämpfer contó su experiencia con el doctor Mühlberger

El doctor Mühlberger es conocido por sus apariciones en televisión. El médico atendió a varias estrellas de la farándula argentina, como Charly García, Marcela Tynaire y Susana Giménez. Este jueves, su clínica fue clausurada por presentar una serie de irregularidades, entre las que figuran la falta de habilitación y el descubrimiento de medicamentos vencidos. Además, está en duda su título para ejercer como doctor. Varias de las celebridades que se atendieron con él salieron a contar su experiencia. Una de ellas fue Agustina Kämpfer.

La panelista de Nosotros a la Mañana contó que asistió a la clínica en 2018, pero se arrepintió de haberlo hecho. Su pareja, Carlos Gianella, le abrió los ojos. Así lo contó: “Las entrevistas con él son muy caras. El presupuesto es en dólares. Yo fui en el año 2018 y no fui nunca más. Dejé de ir por pedido de mi novio, que me dijo ‘date cuenta y no vayas más'”, dijo. “Yo iba y hacía tratamiento de estética, que fue diez puntos. También probé los famosos sueros de los que todos hablan, que tienen que ver con la medicina ortomolecular”.

Sobre esta medicina, comentó: “Yo la apoyo férreamente porque está demostrado que te ofrece cantidades industriales de vitaminas y te sube mucho las defensas”. El doctor Mühlberger aseguraba que en este tratamiento se encontraba la cura para el coronavirus. Pero la panelista no le creía nada. “Esto no significa que no te vayas a contagiar coronavirus, ¡por amor de Dios! Tiene que ver con el estado del cuerpo al que entran los virus, que cuanto más inmunizado esté, mejor”, dijo.

Pero, después de esto, Agustina probó los famosos sueros del doctor. Y tuvo una consecuencia que le llamó la atención: “Cada vez que me inyectaba, tenía un día y medio de gripe fuerte. La primera vez dije ‘bueno, me agarró una gripe’. La segunda pensé ‘qué raro, justo hoy también’. La tercera vez de gripe, que sentís que te duelen los músculos y tenés temperatura, como era siempre después del suero, se los comenté en la clínica. Me dijeron ‘es imposible porque son vitaminas nunca te pueden hacer mal'”, dijo.

Entonces, la panelista lo charló con su novio, que le dijo: “date cuenta que cada vez que venís de ahí te sentís mal y te quedás en cama. Te pido por favor que no vayas más”. Agustina Kämpfer fue a la clínica para terminar un tratamiento estético y nunca más volvió. Ahora, el doctor Mühlberger está detenido. El allanamiento se hizo después de que asegurara que tenía la cura para el virus. En su clínica se encontraron medicamentos vencidos y residuos patológicos que no cumplían con el protocolo. Además, trabajaban médicos no habilitados. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.