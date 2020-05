“¿Por qué no me toca a mí…?” El dolor de Carmen Barbieri

Ayer, Carmen Barbieri estuvo presente en el programa radial Mañana será otro día y se expresó sobre un tema que la angustia mucho, la enfermedad de su hijo. Fede Bal fue diagnosticado con cáncer de colon. Ya empezó su tratamiento contra la enfermedad, y su madre comentó cómo lo lleva. “No poder acompañarlo me lleva por el camino del dolor. No es lo mismo que un esposo que tenga cáncer a que lo tenga un hijo. Nunca imaginé que iba escuchar de un hijo ‘es cáncer'”, dijo la humorista.

Barbieri se enfrentó a esta enfermedad de cerca cuando su ex pareja, Santiago Bal, el padre de Fede, recibió el mismo diagnóstico que su hijo años atrás. Es por eso que esto fue un golpe durísimo para ella. Jamás imaginó que podría pasarle a Federico. Más tarde comentó en qué consiste el tratamiento que recibe: “Lo están acribillando con rayos y quimioterapia para achicar el tumor. Lo primero que pensé es ‘¿por qué no me toca a mí?’. Hacemos todo para que esto funcione, creemos en los médicos y en Dios”, aseguró.

“Es la parte más fea que me tocó vivir en mi vida. La peor noticia es que te digan que un hijo está enfermo”, dijo Carmen Barbieri. A pesar de la tristeza, la actriz comentó que “Fede está en su eje”. “Hoy fue el último día, luego de semanas de tratamiento. Queda de cama muy cansado. Ahora estoy más tranquila, pero he llorado mucho. Vengo de golpe en golpe. Vengo de enterrar a mi mamá hace dos años y después murió Santiago”, dijo. El actor venció el cáncer en varias ocasiones. “Él tuvo 18 veces cáncer pero no pudo ganar la última batalla”.

Sobre su ex pareja, la actriz comentó: “Él tuvo una vida genial, con éxitos, mujeres e hijos hermosos. Siempre estará vivo en el recuerdo”. Este tema es pesado tanto para ella como para su hijo, que aún está superando la pérdida de Santiago. El actor falleció a fines del año pasado. Su salud estaba muy deteriorada. Por otro lado, Barbieri y su hijo, enfrentan un momento difícil desde lo laboral. Al igual que muchos artistas, están luchando contra la crisis en el mundo del espectáculo por la pandemia.

Carmen Barbieri vivía del teatro. Y, debido a la expansión del coronavirus y las medidas de prevención, no puede volver a actuar frente al público. En cuanto a este tema, la humorista aseguró: “Yo soy fuerte y me la banco, pero lo de Fede me mató. No pienso en que no tengo trabajo. Es tan grande el dolor que siento con lo que está pasando con Fede que estoy todo el tiempo pensando en mi hijo”, comentó. Para saber más sobre este tema, te recomendamos la siguiente nota.