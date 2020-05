Residente reúne 113 besos en “Antes que el mundo se acabe”

View this post on Instagram

Acaba de salir este video que se hizo para que nos hiciera compañía . Compartimos el mismo miedo porque nunca nos habíamos enfrentado en estos tiempos a una pandemia como esta pero nunca una pandemia se había enfrentado a gente solidaria como nosotros. Gracias a todos los besos en todos los idiomas. Y si este es el final le encontraremos la belleza, quizás en realidad ahora es cuando todo empieza. This video came out to keep us in company. We share the same fear because we have never faced a pandemic like this in these times, but a pandemic like this has never faced such a force of solidarity. Thanks to all of the kisses in all of the languages. And if this is the end, we will find the beauty of it. But perhaps now is when it all begins.