“Tendré voz de flautín, pero nunca fui presa…” Sigue el enfrentamiento entre Moria Casán y Yanina Latorre

Moria Casán y Yanina Latorre se cruzaron por una fuerte declaración de la conductora. La One recordó cuando Diego Latorre le fue infiel a Yanina con Natacha Jaitt. Y no solo eso, también remarcó que el ex deportista estaba “enamorado” de su amante y después del escándalo, había pensado en quitarse la vida. La panelista de Los Ángeles de la Mañana enloqueció y la desarmó en el programa de Ángel De Brito. Pero Moria continuó con sus ataques en las redes sociales.

“Al marido lo vi desesperado en los programas, con ganas de quitarse la vida. Lo peor de todo es que estuvo muy enamorado de la mujer que partió”. La diva de América TV fulminó a la panelista. Por empezar, dijo que no tenía nada en su contra. Pero más tarde, tiró un comentario bastante picante: “Lo único que no puedo soportar de ella es su voz. Trato de que alguien me tercerice la voz. Es insoportable como un flautín mal afinado”. Y como si fuera poco, la comparó con un tucán.

No es divino este ranfástido? cuando se enoja cuenta un cuentito que le agarra por quemar cosas de amantes 💣🤣wuau! Flautin, tin tin, merquín, droguín, puntín, martín fierrín, adrenalin pin pin 🍾 sidra caliente en sesentena, bajín, pleasín… (cont) pic.twitter.com/omH4V7yVhk — Moria Casán (@Moria_Casan) May 15, 2020

Antes de que Latorre saliera a responder, Moria Casán se relajó y recordó dos de sus experiencias más fabulosas, según dijo, en la vida. Una de ellas era la primera emisión de Incorrectas en América TV. La otra, su detención en Paraguay. Así lo contó en su cuenta de Twitter. “Qué maravilla, un día 14, un día como hoy, quedaba detenida en Paraguay y hace 2 años empezaba Incorrectas. Que fabulosas experiencias ambas”, escribió. Esto le llamó la atención a Yanina Latorre, que usó este episodio para atacarla.

¿Qué le dijo la panelista? “Tendré voz de flautín, pero nunca fui presa ni me encontraron merca”, sentenció. Y claro, también salió con un tema que complica a Moria en este momento. La detención del doctor Mühlberger. El “médico de los famosos”, a quien Moria acudía para sus tratamientos estéticos, fue detenido el jueves pasado. Se lo acusó de no cumplir con el protocolo médico, de vender medicamentos en mal estado y de contratar médicos que no estaban habilitados para ejercer la profesión. También se puso en duda su título.

Moria Casán presentó al doctor varias veces en su programa. Entonces Latorre aprovechó el escándalo y dijo: “Una joyita el doctor… que dijo en el programa de Moria que tenía la cura para el coronavirus“. La conductora de Incorrectas, mientras tanto, asegura que tuvo una buena experiencia en su clínica pero dejó el tema en manos del juez. “En la vida se puede hacer de todo menos no pagar las consecuencias. Ahora, si no está la clínica en condiciones, no lo sé. Eso lo sabrá el doctor Mühlberger y quien lo juzgue”.