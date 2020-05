El gobierno canjeó deuda por más de 500 millones de dólares

El Ministerio de Economía realizó un canje de deuda por 505 millones de dólares en Letras del Estado y una parte del bono dual. Estos fueron cambiados por títulos en pesos, que tienen mejor rendimiento para el gobierno de la nación. En paralelo, los acreedores externos le presentaron tres nuevas ofertas de reestructuración. Argentina tiene que negociar antes del 22 de mayo para no caer en default.

NA informó que el canje, que se realizó a una semana de la finalización del plazo para la reestructuración de la deuda. Alcanzó a un valor técnico adjudicado de US$ 505.405.338. De los cuales US$ 468.692.145 correspondieron a LETES y US$ 36.713.193 al bono dual AF20. Desde el Ejecutivo quieren despejar la mayor cantidad de vencimientos para evitar un desprendimiento de dólares.

El canje generó una deuda por $ 32.862 millones en Bonos del Estado nacional, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (BONCER). Vencerán entre el 2022 y el 2024, alargando también así el vencimiento de los títulos. El Ministerio de Economía informó que en la licitación realizada este viernes se recibieron 1.598 órdenes para el cambio por un total de US$ 625 millones.

Tras la operación, el gobierno transfirió para marzo del 2022 el pago de $ 6.836,6 en BONCER. A su vez, para el mismo mes del año siguiente otro pago de $ 6.507 millones. En marzo del 2024 el vencimiento por los títulos canjeados alcanzará a los $19.518,3 millones. La semana anterior el Poder Ejecutivo de la nación había logrado cambiar US$ 1.836 millones de LETES y el Bono AF20.

Con el realizado este viernes, se logró postergar pagos de deuda, para los próximos cuatro años por más de US$ 2.300 millones. Avanzó en su objetivo achicar el monto de vencimientos en moneda extranjera y reperfilar la deuda en pesos. En la licitación de hoy se canjearon 12 LETES en dólares, que habían sido reperfiladas. También parte del Bono Dual AF20, uno de los más importantes del primer semestre del año.