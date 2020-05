Fede Bal dio un gran anuncio para sus fans

Federico Bal publicó con alegría en su cuenta de Instagram @balfederico un video con las siguientes palabras sobre su estado de salud: “Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, quiero contarles que es un momento lindo porque hoy es el día en el que terminé la primera etapa de mi tratamiento. Ahora me queda descansar un tiempo y ver cómo sigue todo esto. Pero la primera etapa difícil, la de radioterapia y quimioterapia, la terminé. Y eso quiero compartirlo con ustedes, que siempre tienen palabras lindas para mí”.

Además, respecto a las enfermedades y los estudios Bal relató su experiencia: “También quiero contarles algo que no puedo dejar pasar y es que este tipo de condiciones y enfermedades, detectadas a tiempo, se curan. El 95 por ciento de las probabilidades son buenas. Cuiden su salud que es lo más importante, de verdad. Muchas gracias”. Recordemos que, mediante el mismo medio, el bailarín había sorprendido a todos al contar que tenía Cáncer. “Día 1. La máquina de rayos. Fernando, el técnico. El instituto Alexander Fleming. Comienzo este proceso y lo comparto con ustedes, para sacarles miedos, dudas e inquietudes. Van a ser 6 largas semanas, pero les cuento que no duele nada”.

Incluso había contado cómo eran esos estudios que se tenía que hacer: “Son unos 10 minutos donde la máquina gira y es como una tomografia computada. Fernando un copado que me dio confianza y tranquilidad. Mientras los rayos se aplicaban me enseñaron a visualizar como un ejército de diminutos soldados que entran por esos rayos invisibles con el objetivo de eliminar el tumor. Y no pude evitar ver a mi viejo, desde algún lugar elevado, como dirigiendo a ese escuadrón. Estoy muy bien, confiado y con más fuerzas que nunca. Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”.

“Ayer terminó los rayos”

Anteriormente en Informados de todo (AméricaTv) estuvo en una entrevista Carmen Barbieri, la mamá de Bal. Allí, cuando le tocó hablar de su hijo, comentó: “Sobre nuestro Fede tengo una buena noticia para darles, ayer terminó los rayos y sigue con la quimioterapia un tiempo más. Terminó los rayos, que lo estaban volteando, lo tenían muy dolorido y cansado, porque fueron 7 semanas, lo acribillaron”. Y agradeció a los doctores del Fleming: “Los doctores del Fleming están haciendo lo posible para reducir el tumor, el cáncer que tiene. Ahora tiene dos meses de descanso porque eso sigue actuando en el cuerpo”.

La humorista también dijo: “En dos meses se hará todos los estudios y veremos si Dios nos acompaña, si el guía las manos de los médicos. Ojalá que no lo tengan que operar y se haya reducido el tumor”. Mientras tanto, Fede Bal se ocupa de su programa radial Late el Viernes, el cuál es transmitido por Radio Late 93.1. El actor (de treinta años de edad) tiene como equipo a Fer Metilli, Pepe Ochoa y Magui Sica.