Flor Vigna íntima: habló sobre el amor y el Bailando con Miguel Granados

Flor Vigna estuvo en el programa Últimos Cartuchos conducido por Miguel Granados y Martin Garabal. el programa está al aire de lunes a viernes a las 10 horas por la radio Vorterix. Martín fue el primero en hacerle una pregunta al consultarle: ¿Siempre estás arriba de ánimos? ¿Cómo te pega el bajón? La influencer contestó: “Yo tengo etapas diferentes cada 3 horas. En una estoy bien y en otra estoy mal. Es el mecanismo Es muy normal en mí, después me di cuenta de que también le pasa eso a mis amigos cuando les comenté ese problema”.

La actriz comentó entonces cómo hace para lidiar con esas emociones: “Básicamente me sucede eso. Estoy haciendo experimentos conmigo misma durante la cuarentena de bancar mis emociones. Trato de no evitarlas, si estoy así me la banco, no trato de distraerme viendo cosas. No me puedo obligar a salir de esas emociones. Sí es cierto que como comunicadora, trato de contagiar la parte más buena. No lo quiero hacer de una forma irreal, a veces yo también estoy del orto. Lo que yo creo que tengo que contagiar es la parte que vibra más alto”.

Continuando el tema, Granados preguntó: “Tus premios que tenes ahí atrás, qué son títulos del Bailando (donde participó en el año 2016) y de la más clickeada, ¿lo seguís viendo con emoción?”. Flor respondió: “Esos premios vienen a recordar que el ego no tiene que ocupar un lugar. A mí lo que me pasaba en un principio es que me daba mucha vergüenza contarle mis logros a mis amigos. No me pasaba solamente con ellos, sino también con mis hermanos que uno de ellos es actor, yo que sentía culpa”.

“Al principio me costaba mucho”

Entonces, la bailarina comenzó a contar lo que le pasaba: “Al principio me costaba mucho contar las cosas buenas que me pasaban. Por ejemplo, cuando me dieron mi primer papel protagónico, se lo conté a mi vieja únicamente. Mis amigos se enteraron cuando salió al aire. Después me retaron diciéndome ‘uh boluda ¿cómo no nos vas a contar? Nos ponemos re contentos por vos”. Y aclaro: “Hay una parte de mí que no aceptaba. Incluso ese programa le fue re mal. Hay que aceptarse mentalmente prepararse para esa realidad. Yo cuando me mudé sola dije ‘quiero que mi casa refleje lo que yo estoy queriendo’. Para eso necesito todos los logros que tuve en mi carrera”.

Cuando tocó hablar sobre el tema actual de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, Martin habló sobre las relaciones de parejas, y le pregunto por su soltería a Flor. La actriz dijo: “Me dio mucha bronca lo que me pasó pero bueno algo malo me tenía que tocar (respecto a su última separación). A mí me pasa que la soltería me lleva como a un estado más lineal”. Para finalizar comentó: “Este estado me lleva un espacio más personal, en el cual primero me aburro y a través de ese aburrimiento me lleva a un lugar más copado, por ejemplo cuando pienso en alguien eso me termina llevando a escribir una canción sobre esa persona o sobre el amor”.