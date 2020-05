Mati Napp rompió el silencio: habló sobre su relación con Flor Vigna

Mati Napp y Flor Vigna sorprendieron a sus seguidores al blanquear su relación amorosa mientras estaban trabajando juntos en el programa Súper Bailando, conducido por Marcelo Tinelli. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando declararon que se habían separado. Ahora, a seis meses de ponerle punto final a esa relación, le tocó hablar al coach. En el programa radial Agárrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi y transmitido por La Once Diez, la conductora le dijo: “Me da la sensación de que quedaste un poco herido. Porque en ese momento estaba como muy mediático. ¿Fue así?”.

Napp se sinceró y contó: “Me parece que todo el mundo cuando se separa de alguien queda medio dolido, ¿no? En cuanto al amor, quedé más herido con Julieta Antón, mi ex novia, con la que salí cuatro años”. Luego de que le contestara, Dlugi volvió a preguntar por lo que pasó con Vigna: “¿Pero qué es lo que pasó con flor?. Fue como una especie de pasión de baile, Por qué el baile te lleva a eso. Inclusive sólo sabe Laurita Fernández con Fede Bal. Ella no quería reconciliarse con él pero con la pasión del baile me parece que apuro un poco esa reconciliación”.

Mati respondió: “El baile te genera eso. Hay como un feeling, un motor que es el cuerpo, es la pasión. Con Flor tal vez lo que me pasó fue que mezcle mucho con lo profesional. Yo trato de enfocarme mucho en lo laboral y me pasó que mezcle un poco el amor con lo profesional. Ahí fue el desequilibrio más que nada”. Cuando la conductora radial le preguntó si se sintió usado por Flor, Napp contestó que no. “¿Si creo que Flor me usó para olvidarse de Nico Occhiato (exnovio de Vigna)? No, para nada. Fue todo real. Eso será un tema de ella, siempre respetable”.

“Fue hermoso todo lo que vivimos”

Además aclaró: “Los dos estábamos separados y decidimos estar juntos unos meses. Fue hermoso todo lo que vivimos. Pero el tema de mezclar lo profesional con el amor y en el programa, nunca me había pasado. Ahí fue mi desequilibrio y mis momentos mas débiles. Si vos me preguntas ¿En cuál momento sufrí por amor? Realmente fue cuando me separé de Julieta. Mi problema mayor en cuanto a la separación con Flor fue no darle la prioridad necesaria a lo laboral. Eso no es facil, pero uno más o menos ya lo tiene entrenado. Y con Flor el único problema era que laburabamos juntos. Entonces si quería dejar de lado lo emocional y nos cruzábamos”.

Recordemos que hace poco, Flor Vigna habló sobre su soltería: “Me dio mucha bronca lo que me pasó pero bueno algo malo me tenía que tocar (respecto a su última separación). A mí me pasa que la soltería me lleva como a un estado más lineal. Este estado me lleva un espacio más personal, en el cual primero me aburro y a través de ese aburrimiento me lleva a un lugar más copado, por ejemplo cuando pienso en alguien eso me termina llevando a escribir una canción sobre esa persona o sobre el amor”