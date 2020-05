Tini Stoessel y Sebastián Yatra se separaron: los motivos

A través de sus redes sociales, Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron la ruptura de su relación. Mediante un comunicado en su cuenta de Twitter, la cantante escribió: “Hola…queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”.

Uno de los seguidores de Tini le comentó que jamás olvidaría un mensaje que había escrito Yatra a la cantante: “Sos lo más lindo que conocí, te amo. Cada día me enseñas a amar más. Tinita, gracias por tantos momentos de felicidad”. Mientras que también le llegaron las criticas al colombiano en su cuenta de Twitter: “Todas tus palabras de amor eran mentiras!! Totalmente mentiras. Sino, no me entra en la cabeza como dos personas que se ‘amaban’ tanto terminan la relación a la distancia. Cualquiera realmente”.

Respecto a las relaciones a distancia, Stoessel había hablado sobre eso en el programa Cortá por Lozano. “Siempre tuve relaciones a distancia. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras. Entonces si genera un poco de angustia. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, con sus padres y sus hermanos”.

“Durmiendo con mis papás”

Anteriormente, el exnovio de Tini había tenido una charla mediante una transmisión en Instagram junto a Lizardo Ponce. Allí reveló para sorpresa de sus seguidores que “termino todas las noches durmiendo con mis papás, en la cama de ellos. Llevo ya como 15 días (haciéndolo). Me paso todas las noches como a las dos de la mañana, como cuando era chiquito”. Si bien no habló de Stoessel en esa entrevista, si contó cómo es su familia. “Mis hermanos son muy divertidos. El del medio, Juan, es lo más chistoso del mundo. Estoy aprovechando el tiempo con ellos”, había relatado Yatra.

La la separación de los cantantes, se suma las rupturas recientes de More Rial con Facundo Ambrosino, Sofía Jujuy Jiménez con Juan Martín del Potro, Julieta Díaz con Juan Matías Loisseau y Julian Serrano con Malena Narvay. Tendrá o no mucho que ver el distanciamiento social por el aislamiento, es un recurrente que en esta cuarentena las parejas de famosos se están separando. Si bien la gran mayoría finalizan con buenos términos, sigue siendo una sorpresa para los seguidores de las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter.