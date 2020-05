¿Wanda Nara reveló el futuro de Icardi?

Wanda Nara, además de ser modelo y presentadora de televisión, es la representante del argentino Mauro Icardi. Por ese motivo, los seguidores del futbolista están atentos a lo que ella sube en sus redes sociales. Hace unos días, mediante unas historias, había subido una foto de su hijo Valentino López con una camiseta del club inglés Arsenal Football Club. Todos los seguidores de la modelo relacionaron esa imagen como un guiño para el futuro del actual jugador del Paris Saint-Germain Football Club, donde está a préstamo.

Se sabe que el delantero no seguirá en el Inter de Italia, pero su futuro club es incierto. Hubo charlas entre el director técnico del Club Atlético de Madrid (Diego Simeone) con Wanda, aunque no parecen haber llegado a algún acuerdo. Hace unas horas, la jóven argentina publicó una historia en su Instagram en la cuál se ve a su hijo Valentino López (progenitor del futbolista Maxi López) posando con la camiseta de otro club inglés. Se trata del Chelsea Football Club. Ya sean imágenes casuales o no, se nota el cierto fanatismo que tiene el hijo de Nara por la Premier League.

Por otra parte, La Federación Francesa de Fútbol dio por finalizada la Ligue 1 proclamando como campeón al PSG, club que obtuvo 68 puntos. Además, en dicha liga cancelaron los descensos. A pesar de que otras ligas del fútbol europeo tomaron la decisión de volver a los entrenamientos (LaLiga, de España y la Serie A, de Italia) y otras decidieron volver a la actividad futbolística (La Bundesliga, de Alemania) lo cierto es que el fútbol de Francia está parado completamente.

“La lluvia me pone así”

Nara posteó en su red social una foto en blanco y negro de ella cabalgando. En el epígrafe de la imagen contaba lo que más extrañaba: “nuestros días con los asados con amigos, mates compartidos con amigos, cenas, aperitivos, viajar a visitar la familia …”. A los efectos de la cuarentena se suma la nostalgia que produce el clima: “…en fin la lluvia me pone así.” Esta publicación tuvo casi 60 mil likes y 500 comentarios. A la pregunta de la influencer “¿qué es lo que más extrañan?” una fans contestó: “La verdad, solo extraño la plaza para ir a jugar con mi hijo, después nada, porque todo lo que amo está aca conmigo, mi familia”.

La actividad de la cocina durante el aislamiento social obligatoria es una constante. A Valentino López se lo ve frente a un delicioso plato con almejas, luciendo la remera del Chelsea con una hermosa sonrisa infantil. El fútbol en familia es otra actividad que la modelo compartió en Instagram, en un video sonde se ve a toda la familia jugando a la pelota en un verde jardín. Hay goles domésticos, festejos y espacio compartido. Y en otro video se ve a las hijas Francesca e Isabella bailando en la terraza.