Yanina Latorre se indignó con Moria Casán: ¿La quiere denunciar?

Yanina Latorre acusó a Moria Casán de romper la cuarentena, al ver un video que la misma diva subió a sus redes. El conductor Ángel De Brito pidió a la producción del programa Los Ángeles de la Mañana (ElTrece) que mostraran en pantalla un video de Casán. En el archivo se la ve a la estrella televisiva en la calle acompañada por un hombre hablándole a sus seguidores y recomendandole la clínica del Dr. Rubén Oscar Mühlberger, quien fue detenido el Jueves pasado.

De Brito aclaró: “Ese es el video, que subió Moria en sus redes, en donde se la ve a ella yéndose a atender”. Y continuó: “¿Qué pasó?¿Por qué se hace este allanamiento? Muchos vecinos se empezaron a preocupar porque veían que circulaba gente en la clínica. Para las clínicas estéticas ese movimiento de gente no está habilitada. Esto lo sabe cualquiera que se va a hacer depilación, botox o cualquier otro tipo de tratamiento”. Además, el conductor explicó: “Los médicos están atendiendo casos de urgencias, no un botox, una depilación o un suerito”.

Yanina interrumpió a Ángel y dijo: “Con urgencias también son un lunar, una mancha o algo que sea cancerígeno. Él (por Mühlberger) no se dedica a urgencias, es estético. Porque no es un dermatólogo qué trata los problemas de la piel, o la psoriacis y demás cosas. Está mal lo que hizo”. Aclarada su opinión sobre el Dr. Rubén, arremetió contra “La One”: “No sé por qué nadie lo dice, pero Moria rompió la cuartentena. También es un delito y hay que denunciarla. A ella la tienen pánico. La señora Moria Casán, en lugar de hablar tantas pelotudeces, que se fije que rompió la cuartentena”.

“Siempre estuve en contra de él”

Hace dos días, vía comunicación telefónica, Latorre habló con el programa Telenoche sobre el Dr. Mühlberger. “Yo no fui paciente del doctor Mühlberger. Siempre estuve en contra de él y fui detractora. Porque no me gustan los chantas. Y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, obviamente sin ninguna base científica. Porque entendía que muchos famosos lo promocionaban o lo invitaban a sus programas como método de canje. Vos ibas gratis y el te atendía en su gran clínica. Tenía mucho dinero, trabajaba en negro y varias veces lo denunciaron”.

La panelista contó: “Su hermana lo denunció hace como 6 o 7 años atrás por trabajar en negro y fue un lío tremendo. En su momento atendió a Moria, ella se peleó con él porque no se que pasó y se denunciaron mutuamente. Después se amigaron”. Para finalizar explicó: “El hombre te cobraba, te vendía la poción mágica para la juventud eterna. Yo no soy médica, pero uso la razón y se que por un suero no vas a ser eternamente joven. Un montón de famosos que se atendían con él, no voy a decir nombre, van porque esa gente tienen botox y un montón de cosas en la cara”.