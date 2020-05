Carlos Rottemberg hizo llorar a Juana Viale

Carlos Rottemberg es un amigo muy cercano de toda la familia de Mirtha Legrand. Este sábado, explicó detalladamente a Juana Viale en el programa La Noche de Mirtha por qué rompió la cuarentena el día que murió Goldy Legrand. “La relación que tuve con tu abuelo fue la que me llevó a conocer a toda tu familia. Muchas veces expliqué que tenemos muchas diferencias, pero lo que nunca rompimos con tu abuela fue el respeto por la posición del otro. Quiero decir que tu abuelo fue el iniciador de mi vínculo con tu familia”, comenzó relatando.

El amigo cercano de Legrand narró: “Mientras transcurría la comida, venía pensando en una historia que ocurrió el 1° de mayo, el día que murió Goldy. Yo venía cumpliendo muy bien la cuarentena y había bajado de casa para ir al supermercado; pero terminé volviendo a casa a medianoche porque cuando cruzaba la calle me sonó el teléfono, y era tu abuela (Mirtha). Me llamó para decirme que había fallecido Goldy, por quien había tenido un gran respeto, y me pidió que vaya hasta su casa y fui”.

Además Carlos explicó: “Terminé casi en un vocero de la familia cuando fue la muerte de Goldy. Habían dicho que fue por coronavirus y Mirtha me pidió que aclare que no fue así. Pero lo cierto es que en esas pocas cuadras, me acordé por qué estaba violando la cuarentena recordé por qué. Tu abuelo, Daniel Tinayre, falleció el domingo 23 de octubre de 1994, un domingo. El sábado 22 de octubre estaba con tu abuelo, con mi exmujer (Linda Peretz) y tu abuela, acompañando esa enfermedad (Hepatitis B.) que traía tu abuelo”.

“Lo comenté solamente a tu mamá”

“Esto te aclaro que lo comenté solamente a tu mamá y a tu abuela. Lo conté un par de veces públicamente pero nunca de esta manera”, aclaró antes de seguir con la historia. Rottemberg continuó: “Él había cumplido 84 años el día 14 de septiembre, hace muy poco tiempo. Estábamos por pedir pizza para cenar cuando él se descompuso. Salimos en una ambulancia que llevaba a tu abuelo. Yo manejaba mi auto con tu abuela al lado mío, e íbamos camino hacia el Sanatorio Diagnóstico“.

Carlos detalló lo que pasó cuando internaron a Daniel Tinayre: “Cuando llegamos ahí a tu abuelo lo llevaron a terapia intensiva. En un momento de esa madrugada, él estaba grave, estábamos dentro de la terapia tu abuela y yo. Tu abuelo dijo dos cosas: ‘Chiquita, el lunes hacé el programa’; giró y me dijo a mí ‘Cuidala'”. Juana entre lágrimas dijo que la dejó si palabras, y Rottemberg comentó : “Entender esta historia puede hacer comprender por qué, en cuarentena, fui hasta la casa de Mirtha el primero de mayo, día que falleció Goldy”.