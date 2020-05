¿Juana Viale le lanzó una indirecta a su novio?

Juana Viale volvió a tirarle una indirecta a su novio Agustín Goldenhorn. Ocurrió en el programa conducido por la nieta de Mirtha Legrand, La Noche de Mirtha (ElTrece). Al inicio del mismo, la joven apareció con un vestido blanco de novia, que tenía mangas cortas con transparencias y ajustado. “Este es un vestido que me hizo Javier Zaiat, es un off white con mangas tres cuarto bordado en paillet al tono y tajos con tul. ¡Es espectacular, me encanta! Nuevamente me siento novia”, dijo a la cámara apenas ingresó al estudio.

La semana pasada, en el mismo programa, Viale hizo otra insinuación para que su novio le proponga casamiento. “¿Viste Moni (su asistente) la cola (del vestido) que tengo? Yo creo que mi novio me tiene que pedir casamiento con esto”, comentó en aquella ocasión. La relación con Goldenhorn es reciente, ya que su primera aparición en público data de hace menos de tres meses. En marzo de este año fue cuando blanquearon su noviazgo al aparecer tomados de la mano, a la salida de uno de los bares tradicionales céntricos de Capital Federal.

En 2002 se la vio a Juana relacionada sentimentalmente con el músico Juan de Benedictis, quien es hijo del cantante argentino Piero Antonio Franco de Benedictis, conocido simplemente como Piero. De ese vínculo nació su primera hija, Ámbar, que actualmente tiene 17 años de edad. En 2005 conoció al modelo y actor chileno Gonzalo Valenzuela. Cuando compartían el programa Doble vida se pusieron en pareja y tuvieron a Silvestre, que en enero cumplió 12 años, y a Alí que tiene 8 años. Se separaron en 2014 luego de nueve años de compartir la vida.

La lista de novios famosos

Además a la nieta de Mirtha se la vio junto al economista Martín Lousteau quien actualmente está casado con la actriz Carla Peterson. Entre otras personalidades conocidas del ambiente de la farándula, Viale salió con: el tenista Gastón Gaudio, el modelo y conductor de PasaPalabra Iván de Pineda, el cantante y exlider de Tan Biónica Chano Charpentier, los actores Tomás Fonzi (a quien conoció cuando filmaban Costumbres Argentinas) y Gastón Grande, Diógenes Vázquez (hermano de la modelo María Vázquez) y el empresario Pablo Morales.

Agustín Goldenhorn es su actual novio. Tiene 42 años, es arquitecto y es amante de las motos. También es músico ya que es el corista y guitarrista de la banda de rock Falsos Profetas. Tiene su propia empresa de arquitectura. En su cuenta de Instagram, @arquitecturagoldenhorn, tiene más de 5 mil seguidores. Allí se puede leer la siguiente información: “Agustin Goldenhorn Arquitecto. Comunidad. Oficina de Arquitectura. Pensamos, diseñamos y construimos uniendo diseño y tecnología. Hacemos tu casa en serio. Fácil, rápido y mejor”.