Juana Viale reveló cómo conoció a su novio actual

Juana Viale está sustituyendo momentáneamente a Mirtha Legrand como conductora en los programas Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha. En el primer programa, la nieta de la conductora contó para sorpresa de todos cómo fue que se conoció con Agustín Goldenhorn, su actual pareja. “Voy a contar nuestra historia. Fue una cita a ciegas. Estaba con amigos y les dije ‘¿nadie tiene a alguien para presentarme’. Un amigo me dijo ‘yo tengo una persona que te voy a presentar’. ‘Le voy a pasar tu teléfono así se hablan?’. Pasó el tiempo, yo estaba en clases de skate de Silvestre, mi hijo, y recibí un mensaje”.

Juana detalló lo que pasó: “En mi WhatsApp no aparece mi foto y la persona que le pasó mi contacto no le había dicho nada. Le dijo ‘te paso este teléfono, encontrate y lo van a pasar bien o no’. Me mandó un mensaje que me encantó mucho, mi primer respuesta fue una riza y yo soy bastante risueña. Tuvimos un breve contacto telefónico un sábado. Un domingo no podía salir porque yo estaba con mis hijos, no podía salir pero tenía libre una hora. Dormí a los chicos temprano, los llevé a andar en skate y le dije que teníamos una hora para tomarnos un vino y conocernos”.

La nieta de Mirtha recordó cuando se vieron por primera ves: “Me pasó a buscar por la puerta de mi casa. Salgo y ninguno de los dos sabía quién era el otro, solo sabía que se llamaba Agustín. Me miró y me dijo ‘ah, sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le respondí”. “Hubo algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’. Recordemos que la relación que tiene con su actual novio es muy reciente. La primera vez que se los vio juntos en público data de hace menos de tres meses.

“Que él vaya a hablar con mi papá”

Cuando a Viale le preguntaron cómo tendría que hacer el ofrecimiento de matrimonio Agustín, ella contestó: “A mí me encantaría que él vaya a hablar con mi papá. No sé si yo haría todo lo que se hace en las bodas, eso ya son humos grises en mi cabeza. No se si puedo tener más hijos, tuve varios por cesárea, y fueron un montón de situaciones complejas de salud las que atravesé. De todas maneras yo estoy abierta a lo que me tenga preparado el universo siempre”.

Juana Viale tiene 38 años de edad. Sus hijos son Ámbar de Benedictis, de 18 años, Silvestre Valenzuela, de 12 años y Alí Valenzuela de 8 años. Agustín Goldenhorn tiene 42 años, es arquitecto y es padre de dos hijos de su anterior relación amorosa. Antes de salir con su actual pareja, la conductora estuvo de novia con el tenista Gastón Gaudio, el modelo Iván de Pineda, el cantante Chano Charpentier y el actor Tomás Fonzi. Además estuvo con Gastón Grande (otro actor) y Pablo Morales (un empresario).