Luli Fernández se peleó con sus seguidores

Hace un día, Luly Fernández compartió una foto en su cuenta de Instagram la cual fue criticada por sus fans. La expanelista del programa conducido por Alejandro Fantino, Fantino a la Tarde, publicó una imagen donde se ve un plato de comida y escribió lo siguiente: “Arranqué nomás. Nunca fui de cocinar. Cuando intenté hacerlo, realmente fui pésima. Empecé a tener más paciencia y a conectar más con ese ratito para mí. Reconozco que se transformó en todo un ritual y poco a poco fui animándome a más”.

Esa fotografía también la subió en su cuenta en Twitter, donde se cruzó con un par de seguidores. @nahuetablada “Jaja literal cortó lechuga pero no se burlen catadores de progresos, cualquier persona que este orgullosa de haber avanzado en algo yo me siento orgulloso también vamos @lulifernandezok que vos podes”. La respuesta de Fernández no se hizo esperar: “Imaginate lo trascendente que fue para vos que te dedicaste a escribir sobre ello. Quizá te inspira para que el proyecto de escritor que describís ser se convierta en algo real y concreto. Conectar con lo que nos gusta nos lleva a la acción. Deseo eso para vos”.

@polmccarne le comentó: “Luli lavaste dos hojas de lechuga y cortaste un morron en tiras de que descubrimiento hablas. Te etiqueto porque quiero que me respondas. Realmente no me entra en la cabeza que es lo que lleva tanta paciencia en el lavado de lechuga ¿me podes contar asi entiendo?”. “No entendes porque estas en Twitter pendiente de lo que hago yo. La ensalada acompaño una carne espectacular. Conecta con algo que te guste así no tenes tanta necesidad de estar mirando lo que hacemos los demás”, fue la respuesta de Luli.

“Dispuestos a criticar”

Luego la actriz se excuso: “1) Mucha gente en sus casas pendiente de lo que hacen los demás, dispuestos a criticar. 2) lavar lechuga es un embole!! Así que mega mérito el mío”. Además tuiteó: “Prepárense Haters, que hoy voy con una Ensalada Caprese y se desmayan todos de la Ira. También pienso animarme a la de papa y huevo. Y porqué no a una Waldorf y ahí explotan por el aire”. Por otro lado, en su Instagram Luli subió las palabras de apoyo de una fan: “Aguante animarse. Comparto tu cuenta, estaré atenta a tus tips y trataré de implementar todo! Me inspiran quienes se animan!! Súmate vos también”.

La cuenta de Instagram de Fernández (de 32 años de edad) es @lulifernandezok. Allí tiene un millón de seguidores y se comunica con ellos mediante fotos, videos e historias . Generalmente muestra a su hijo Indalecio de un año, quien hace poco casi fue secuestrado, en un robo que le hicieron a la familia de Luli en el hogar que comparte con Cristian Cúneo Libarona (su esposo). También evidencia los maquillajes, vestidos, cremas, y demás cosas que ella consume.