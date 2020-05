Oriana Sabatini compartió fotos inéditas de cuando era una niña

Oriana Sabatini saludó a su tía, Gabriela Sabatini, por su cumpleaños número 50. En su cuenta en Instagram, la modelo argentina publicó fotos de ella cuando era una niña junto a su tía. Con la leyenda “Felíz cumple tía!!! Sabes que te adoro y te admiro como a pocos. Que seas la más feliz siempre”, la novia de Dybala se mostró en una postal cuando era una infante. Allí se la ve con un vestido y una remera musculosa. Está junto a la tenista, que tiene una gorra y una remera blanca y un pantalón corto color azul.

La cantante también subió otra foto. Es una en la que su tía la abraza y ella está con un disfraz del animé Pretty Soldier Sailor Moon. Oriana y Gabriela mantienen una estrecha relación y en más de una ocasión demostraron el cariño que ambas se tienen. Recordemos que Gabriela Beatriz Sabatini es una ex tenista profesional argentina, la más destacada en la historia de este deporte en el país. En 1990, la argentina ganó el US Open en individuales. Gracias a eso se convirtió en la única tenista del país sudamericano en lograrlo y dos WTA Tour Championships en 1988 y 1994.

También fue finalista de los torneos de Wimbledon 1991 y US Open 1988, año en que ganaría la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Su actuación más destacada en dobles fue el campeonato de Wimbledon 1988 logrado junto a Steffi Graf. En 2006 fue incorporada al Salón de la Fama del Tenis Internacional. En 1985, Gabriela Sabatini sorprendió a todos ya que se convirtió en la participante más joven de una semifinal individual del Grand Slam. Pasó a clasificarse para esa ronda del Torneo de Roland Garros cuando sólo contaba con 15 años.

Su retiro del tenis

En enero de 1995 ganó en Sydney su último título profesional, eliminando a Lindsay Davenport. Sabatini anunció su retiro del tenis el 24 de octubre de 1996 en el Madison Square Garden de Nueva York, la ciudad de sus mayores triunfos. Durante sus 14 años como profesional, ganó 39 títulos: 27 en individuales y 12 en dobles. Es la mujer que en más ocasiones ha vencido a Steffi Graf, en total 11 veces.

Este año, en el programa conducido por Juan Ignacio Chela llamado El set de Chela, Gabriela contó por qué decidió retirarse del tenis. “Mi último torneo fue en Zurich contra Capriati, nadie sabía que iba a dejar. Ahí estaba veintipico en el ranking del mundo. Terminó el partido y se lo comenté a algunas personas, entre ellas la directora de la WTA. Todos se quedaron helados, no lo podían creer” comenzó narrando. Y contó: “Yo estaba totalmente desmotivada. Ahí hicimos con el psicólogo una serie de ejercicios. Esos me llevaron al límite y respondí de una manera que me di cuenta de que no quería seguir con esto, lo que me ayudó a tomar la decisión”.