Raúl Armisén quedó más complicado por la muerte de Sergio Denis

El Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, y su director Raúl Armisén tienen abierto un expediente judicial. A causa de que el 11 de marzo de 2019, Sergio Denis daba un recital por el día de la mujer, cuando se cayó del escenario en medio de la función. En ese momento fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla a las 21:45hs, en donde quedó internado con un pronóstico reservado en gravísimo estado. Luego fue trasladado a Buenos Aires y tras permanecer más de un año en estado de coma, falleció a los 71 años el día 15 de mayo de 2020.

Entre algunas declaraciones de Raúl Armisén, director del teatro Mercedes Sosa, quedarán para el recuerdo las siguientes frases: “Está claro que se resbaló. Fue un accidente, retrocedió y no vio las marcas. Están las marcas con cintas fluorescentes en la plataforma. El resto del límite del escenario tiene luces”. “Desde el 2014 a la fecha no hemos tenido problemas. En algún momento, hemos puesto Coca Cola para que no se resbalaran. Teníamos previsto tapar el foso”.

También dijo: “Este fue un show más de muchos y salió mal”. Incluso Armisén habló sobre la fosa: “Tapar la fosa al nivel de la baranda significa que muchos van a tener la posibilidad de acceder al escenario, que es otro miedo que nos da. Hacemos shows muy populares y los artistas tienen miedo a ese acceso al público; incitan fiesta y uno sabe la imprudencia de muchas concurrencias. Solucionamos una cosa y tenemos otro conflicto”. Por otra parte, lo que se sabe hasta el día de hoy, es que la causa judicial abierta Armisén no ha tenido muchos avances.

Así se despidieron algunos familiares

En el momento del fallecimiento del cantautor argentino, su hija (Bárbara Hoffmann) escribió un mensaje en sus redes sociales para despedirlo: “Esto nunca debería haber pasado. Siento bronca y una tristeza infinita. Me arrancaron mi otra mitad. No pude despedirte, pero te encuentro en cada uno de mis sueños y será así hasta el último día de mi vida. Descansá en paz”. Otro que decidió despedirlo por internet, más precisamente por Twitter, fué Federico Hoffmann. “Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”, escribió en su red social.

Sergio Denis siempre se caracterizó por su estilo para componer o interpretar el pop melódico y la balada romántica. Entre sus canciones más famosas y populares se encuentran: “Nunca supe más de ti” del álbum homónimo de 1973, “Cada vez que sale el sol” del álbum del mismo nombre de 1977, “Cómo estás, querida” incluida en el álbum Afectos (1985), “Te quiero tanto” del álbum Imágenes (1986), y “Un poco loco” del álbum homónimo de 1991.