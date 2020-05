Susana Giménez se despidió de Sergio Denis

Susana Giménez se despidió de su exnovio Sergio Denis. En el programa La Peña de Morfi, de Telefé, Gerardo Rozín homenajeó hoy al cantante fallecido. “Sergio Denis fue una estrella muy joven. Cantaba brutal, y me acuerdo de sus dos éxitos de esa época ‘Te llamo para despedirme’ y ‘Me enamoré sin darme cuenta’. No paró nunca hasta que empezó esta debacle por la que tuvo que pasar. Y terminó de esta forma espantosa como fue caerse de un escenario. No tienen derecho a que pase eso. Lógicamente yo creo que esto se pudo evitar”, sostuvo.

La actriz comentó respecto a las luces que siguen a los artistas sobre los escenarios: “Te deja ciego el seguidor de luz. Eso es fortísimo, tiene por lo menos 5.000 voltios. Por un rato no ves nada hasta que te acostumbrás. Mucho menos vas a mirar para el piso porque jamás vas a pensar que hay un agujero de ese tamaño”. También agradeció el tipo de tributo que le estaban haciendo a Denis: “Yo le agradezco todo lo que están haciendo estos tipos de homenajes, que fue una gran estrella que nos dejó. Espero que no pasen nunca el momento en que se cayó”.

Cuando le preguntaron por algún recuerdo compartido, evocó: “Una vez me acompañó a Brasil y me dijo ‘Te acompaño’ y vino con su guitarra. Mientras yo filmaba todo el día, él estaba con su guitarra. Todo lo que pasé con Sergio fue muy lindo. No era casado ni nada por el estilo. Él tenía 23 cuando salimos, y yo tenia 25 o 26 años. Lo fui a ver a un recital en el Hermitage, nos miramos y yo no podía creer que existiera una persona tan mágica, tan linda, simpática. Después fuimos a comer con un grupo y lo pasamos muy bien, ahí nos hicimos amigos”.

“Fue una cosa maravillosa”

Susana recordó también una entrevista que le hicieron a Sergio en la que habló de ella: “Fue una cosa maravillosa tenerlo de amigo y siempre seguimos como amigos, pero tuvimos un gran amor. Yo a esa edad me enamoraba mucho, creo que sí. Me deslumbró cuando lo vi en ese show, y a él le pasó lo mismo conmigo. Lo pasábamos muy bien. Él en una entrevista dijo que si tenía que quedarse con alguna de sus exnovias se quedaba conmigo porque se divertía tanto. Lo hacía reír mucho, me encantaba que él se riera”.

Sergio querido por fin dejaste de sufrir, fue demasiado terrible lo q te paso, y tenias q irte en este espantoso año q estamos viviendo. Fuiste una persona maravillosa y amada por el pueblo, por tu talento, por tu bondad y por tu eterna sonrisa. — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) May 16, 2020

Para finalizar, la estrella televisiva se despidió de su examigo mediante su cuenta de Twitter: “Sergio querido por fin dejaste de sufrir, fue demasiado terrible lo que te pasó, y tenías que irte en este espantoso año que estamos viviendo. Fuiste una persona maravillosa y amada por el pueblo, por tu talento, por tu bondad y por tu eterna sonrisa”. Recordemos que la cantante y el artista se conocieron en en la ciudad de Mar Del Plata en el año 1972. Luego de eso tuvieron una relación que duró 8 meses.