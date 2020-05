Cande Tinelli fue criticada por Fabián Medina: “A ella le quedó mal”

Cande Tinelli fue noticia hace unos días ya que se tiñó el pelo dos veces seguidas. Primero fue de rubio y después de rojo. El asesor de moda, Fabián Medina Flores, opinó sobre la modelo. En el programa La Jaula de la Moda, televisado por Canal 20 en Cablevisión, Medina dijo: “En una foto es como si fuera más Demi Moore (cuando estaba con el pelo de color negro) y la otra es Bridgitte Nilsen (cuando estaba rubia). Lo que pasa es que pasó de un azabache bronceada a un rubio muy lejos de un nórdico, pero sin la intensidad del sol. Se te marcan más las ojeras”.

Además, Flores aclaró: “Las rubias saben de eso. Para mi el que sabe es Bruno Salas (estilista) pero nosotros no lo escuchamos los otros días. Bruno hizo incapié que el agua oxigenada tiene que ser de 20 y no de 30 porque se decolora demasiado y no se fija el color. El origen del mal fue la China Suárez. Ya falta nada para que las peluquerías abran para mi. Me gusta tirar esa luz esperanzadora. A ella le quedó mal. Lo bueno es que es tan linda y está en cautiverio así que nadie va a ver su transformación”.

Recordemos que cuando la hija del conductor Marcelo Tinelli desidió cambiar su look, escribió: “Tusam siempre nos dijo: ‘puede fallar, no lo hagan en sus casas’. Yo lo ignoré. Perdón Tusi por no escucharte, perdón”. Además subió unas historias con su nuevo color de pelo comentando: “Quién anduvo haciendo cagadas en su cabeza? Es que no puedo con esta cuarentena. Cuando intentaste ser rubia, pero sos medio pony salvaje”.

Críticas a Medina

Anteriormente, Fabián Medina fue muy criticado en el programa Los Ángeles de la Mañana por un polémico comentario que hizo sobre la mobilera Maite Peñoñori. Lo que pasó fue que Fabián dijo: “Cuidala a Maite de espalda porque me preocupan los planos que hacen”. Ese comentario no fue bien recibido por las panelistas de “LAM“. La misma Peñoñori contestó: “A veces caminando o como hoy cuando entre a la iglesia se complica que no salga en plano mi culo grande. Fabián Medina Flores, igual, 2020 y estos comentarios… como atrasan”.

Incluso la bailarina Cinthia Fernández opininó sobre Medina en su cuenta de Twitter: “Típico de él… una pena. Se metió con mis hijas, se mete con los físicos de las personas, pero bueno. Eso sí, no le digas que él atendía un kiosko porque se pone loco, bajaría según él su aparente nivel”. Para finalizar recordemos que a fines del año pasado el asesor de moda había mantenido varios idas y vueltas con Sol Pérez, luego de haberse referido a la imagen de la ex participante del Bailando.