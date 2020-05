El Dr. Mühlberger dijo que no lo llamó ninguno de sus pacientes famosos

Luego de que detuvieran hace cuatro días al doctor Rubén Oscar Mühlberger por varias acusaciones, la fiscal Valeria Massaglia tomó la decisión de darle la prisión domiciliaria. El médico mantuvo hoy una entrevista con Karina Iavícoli, una de las panelistas del programa televisivo Los Ángeles de la Mañana (ElTrece). Karina le preguntó si él creía que iba a terminar como culpable o inocente, y Muhlberger declaró: “Ya te lo va a demostrar el tiempo. Como todo en la vida. La verdad siempre sale a la luz”.

Entonces Iavícoli le comentó que lo acusaban de muchas cosas. El médico aclaró: “No podemos hablar Karina. Después lo vamos a hacer. Cuando me me autoricen me comunico con vos y te digo todo sin ningún problema”. Respecto a su salud (fue intervenido de cáncer de colon): “Me operé el 26 de marzo. La operación fue en plena pandemia. Por suerte estoy inmunológicamente bien, no me cuidó nadie, estoy solamente con mi perro. Los perros te dan todo, te dan amor. Te dan incluso más que amor, te dan compañía y buena energía”.

Muhlberger habló sobre los famosos que atendió: “Los famosos no me llamaron pero demostraron que me quieren. Toda la gente cercana a mí demostró eso. Siempre tenés gente que te quiere y gente que no. Yo estoy tranquilo porque esto es una enseñanza, es algo de la vida que me hace fuerte”. Recordemos algunos de los que pasaron por el consultorio del médico mediático: el exfutbolista Diego Armando Maradona, la exvedette Moria Casán, el músico Charly García, la estrella televisiva Susana Giménez y el periodista Marcelo Polino.

“Mi experiencia ha sido buena”

En diálogo con el programa Telenoche (ElTrece), uno de los jueces del programa Bailando por un Sueño, Marcelo Polino, relató cómo fue su experiencia con el médico cuestionado: “Mi experiencia ha sido buena. Hago tratamientos estéticos, también hago la terapia ortomolecular y de sueros, cada 20 días o una vez por mes, de acuerdo al tiempo que yo tenga. Nunca consumí otro tipo de medicamentos, ni tuve relación con ninguna farmacia. Mi experiencia es buena”.

Otro famoso que detalló su trato con el profesional fue Beto Casella, conductor del programa Bendita. “Mi experiencia ha sido fabulosa. Yo nunca fui por nada estético, pero todo lo que a mi me ha dado siempre ha sido natural, jamás me dio un fármaco o algo que tenga que ver bajo receta. Es un obsesivo de la vida sana”, comentó. Moria Casán, en comunicado con el mismo conductor dijo: “Yo hace muchos años que me atiendo, en un momento estuvimos peleados y dejé de atenderme. Y después Polino me habló para que volviera porque el doctor me esperaba. Y volví como si nada hubiera pasado”.