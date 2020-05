Habló el recepcionista de Mühlberger: “Era todo incertidumbre”

Juan Roccabruna, recepcionista del Dr. Mühlberger, habló en Intrusos sobre el caso del médico. “Cuando yo empecé a trabajar ahí no lo conocía, recién en el otro día lo conocí en su consultorio. A mí me dijeron: ‘al doctor le gusta que cuando llegues hagas esto, y que esté todo ordenado'”. También detalló a Jorge Rial cómo fueron sus primeros días: “De entrada la primera entrevista fue rara. Cuando me siento en su consultorio él me pide para ver mi mano para leerla. Empezó a jactarse de sus libros y me dijo: ‘Vos tenes que leer mis libros'”.

Respecto al coronavirus dijo: “Desde la clínica promocionábamos una atención de prevención de coronavirus. Recibíamos consultas que se cobraban 4 mil pesos. Ahí es donde yo empecé a tener cierta contradicción porque las personas que llamaban creían que necesitaban este producto. Yo, por mi cuenta, les aclaraba por teléfono que era una defensa. A mí nadie me indicó que aclarara eso”.

Roccabruna narró: “Hacía tres semanas que yo ya estaba trabajando. Entro a las 10am y voy a mi escritorio. En ese mismo momento también llega mi jefa, que la secretaria del doctor. 10:30 de la mañana tocan el timbre y cuando la abrí estaba una inspectora con una policía. Me mostraron una identificación y yo la deje pasar. Enseguida salió la secretaría del doctor y le pidieron una habilitación. A partir de ahí todo fue en caída libre”.

“El doctor no había llegado”

Juan Roccabruna relató el momento del allanamiento: “Al único recepcionista que llamaron fue a mi, y yo acepté porque el permiso que me dieron era legal. Incluso cuando mi jefa estaba hablando con la inspectora, el doctor no había llegado. Él siempre llega un poco tarde, sinceramente yo pensé que no iba a aparecer. Cuando empiezan a llegar más personas, entre ellos otros policías, un inspector más y un farmacéutico, era todo incertidumbre hasta que llegó el doctor a las 11:30am. Después pasó lo que ya saben todos”.

Para finalizar habló de la “cura” al Covid-19 que ofrecía Mühlberger: “El frasco de sesenta pastillas sale 4500 pesos, que te duraban un mes porque eran dos tomas diarias. Nosotros explicamos la diferencia de atenderse en la clínica por salud y por estética. Solo tomábamos el turno para una consulta de prevención de coronavirus. Porque para todos era lo mismo, no necesitaba atender al paciente y ver qué particularidad tenía, sino que era el antiviral con algunas cosas más”.