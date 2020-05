La China Suárez está cada vez más enamorada de su panza

La China Suárez publicó un video en las redes sociales aprovechando el día soleado. En sus historias de Instagram, se la ve junto a su hija Rufina Cabré, que la ayuda a pintar en el jardín con aerosol. Mientras por detrás está Mangolia Vicuña jugando con una cama saltarina, junto a uno de sus perros a su lado. La actriz está con un sombrero negro, una remera blanca y pantalones largos de color negro. En el posteo también se puede apreciar la prominente panza de embarazo que tiene la joven.

En la publicación Suárez escribió: “Buen día a pintar mi nuevo perchero con aerosol y ayudantes. Gracias a la gente de Easy Argentina que me mandó todo para hacer las cosas en casa. Ellos tienen seguridad en los envíos, tiendas abiertas para retiro y se puede comprar mediante su sitio web”. Recordemos que hace poco su pareja, Benjamín Vicuña, le comentó en la foto donde informó la noticia de su embarazo. “Quiero creer que serás protagonista de un futuro mejor para todos. Que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad”, había escrito.

Anteriormente, en Twitter, Eugenia había hecho un descargo por los comentarios criticándola por ocultar su embarazo. “Que peligrosas las mujeres PATRIARCALES y MACHISTAS. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación. Las cosas que uno debe escuchar en el 2020 chicxs”, ese comentario todos sus seguidores relacionaron como una indirecta para la panelista del programa Los Ángeles de la Mañana Mariana Brey, que detalló sus motivos por los que pensaba que la China mentía sobre la unión que tiene con Vicuña.

“Está separada”

En su momento, Brey le contó a Ángel De Brito: “No hay que ser ningún experto. Ella salió al aire en este programa un 26 de noviembre y confirma que está separada. Está embarazada de 24 semanas. Si vos salís en un programa de televisión y decís que estás separada eso me hace dudar. Capaz no se refiere a ninguno de nosotros. Yo no creo que ninguno de nuestros dichos fuera machista. Tengo que demostrar que tengo coherencia entre lo que dije ayer y lo que voy a decir ahora. Te lo hablé hoy a la mañana y te mandé un mensaje”

Mientras que Yanina Latorre había comentado: “¿Por qué se habló de una separación si no están separados? Qué ganas que tienen de inventar cosas. Aparte si siguen con el embarazo, van a tener al chico, él (por Vicuña) la acompaña a los estudios, pero están separados”. En en Intrusos también criticaron la actitud que tiene la pareja con los medios de comunicación relacionados con noticias del espectáculo. Uno de los periodistas, Rodrigo Lussich, los acusó de “psicópatas” y de “rompehuevos”.