Martín Cirio opinó de la ruptura de Tini y Yatra: “No terminan bien”

Martín cirio opinó sobre la separación entre la cantante Tini Stoessel y Sebastián Yatra. Mediante su cuenta en Instagram dijo: “Mucho me están pidiendo que opine de lo de Tini y Yatra que cortaron. Chicos yo no tengo nada que opinar sobre lo que pasó, y eso que pusieron como noticia que los dos se bloquearon y dejaron de seguir no es sorpresivo. Obviamente cuando una pareja corta no terminan bien. Cuando terminas una relación nunca es de común acuerdo. Siempre hay alguien que quiere cortar más que el otro”.

Recordemos que para sorpresa de la mayoría de sus fans, los cantantes decidieron confirmar mediante un comunicado en Twitter la ruptura de su relación. Tanto la argentina como el colombiano escribieron: “Hola queríamos contarles que decidimos terminar la relación. vivimos momentos hermosos pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. hoy sentimos que está en la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”.

Ellos estaban en una relación sentimental hace casi un año cuando decidieron separarse. Según Wikipedia, Martina Stoessel (más conocida como Tini) tiene 23 años. Es una actriz, cantante y modelo argentina. Comenzó a hacerse conocida por su personaje de Violetta Castillo en la serie original de Disney Channel Latinoamérica, Violetta. Y Sebastián Yatra tiene 25 años. Es cantante y compositor colombiano de balada romántica, pop latino y reguetón. Logró reconocimiento internacional gracias a su sencillo “Traicionera“.

“Siempre tuve relaciones a distancia”

Anteriormente, Tini había comentado en una entrevista como se sentía con las relaciones a distancia: “Siempre tuve relaciones a distancia. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos. Ahora es más raro aún porque tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar con el mundo. No se sabe ni cuándo van a abrir las fronteras. Entonces si genera un poco de angustia. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Él está en Medellín, en Colombia, con sus padres y sus hermanos”.

Por otra parte, Yatra había sido entrevistado por Lizardo Ponce a través de Instagram. Para sorpresa de algunos seguidores, el oriundo de Colimbia declaró: “Termino todas las noches durmiendo con mis papás, en la cama de ellos. Llevo ya como 15 días (haciéndolo). Me paso todas las noches como a las dos de la mañana, como cuando era chiquito”. Para finalizar habló de sus hermanos: “Mis hermanos son muy divertidos. El del medio, Juan, es lo más chistoso del mundo. Estoy aprovechando el tiempo con ellos”.