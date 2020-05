Migue Granados se enojó con los programas de Tv

El humorista Migue Granados se quejó de los programas de Tv que llevan invitados. Mediante su cuenta de Twitter escribió: “Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados son imbéciles? Y encima van en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos”. Esto hace alusión a los peligros de contagio que tiene el coronavirus, motivo por el cual el gobierno argentino decretó la cuarentena.

“Yo hago UC desde casa justamente porque no es esencial. Podría tener permiso e ir a la radio tranquilamente. Pero prefiero que se vea pixelado y colaborar con la causa. Y de la misma manera que se cuidan los conductores con sus invitados me puedo cuidar yo para almorzar con mi hermana y mi viejo. Pero no puedo elegir. ¿No?”. Para finalizar aclaró: “Aclaro que no es personal. Yo consumo todos los programas, y me gustan. Pero se puede hacer por Skype y no arriesgarse”.

Entre algunos programas que reciben invitados están: Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha (los dos programas de la abuela de Juana Viale), Podemos Hablar (conducido por Andy Kusnetzoff) y Bienvenidos a Bordo (cuyo conductor es Guido Kaczka). Recordemos que Migue Granados también estuvo en programas donde se invitaba gente (esto fue antes de que se decretara el aislamiento social obligatorio). Formó parte de Hablemos Sin Saber (donde estaban él, Yayo, Walter López, Juan Faerman, Rafael Aguete y Juan Carlos Araujo) El Tío Marquitos y sus amiguitos y Fan Club, entre otros.

Un influencer

Granados tiene 33 años, es comediante y actor argentino. Se hizo conocido en el programa de televisión Peligro: Sin Codificar y también trabajó para The Sitcom de ESPN. Estuvo en la cuarta temporada del programa de radio Resacados. También es muy activo en sus cuentas de Twitter y de Instagram, en la última tiene 1,3 millones de seguidores. Está en un programa radial junto a Martín Garabal llamado Ultimos Cartuchos (al cual se puede acceder en la cuenta con el mismo nombre en Youtube).

Hace unos días, Migue había despedido a Sergio Denis a través de su Twitter. “‘Te quiero Tanto‘, de Sergio Denis, es uno de esos temas que a las 4 de la mañana ponen en una fiesta a todos a la misma altura dejando de lado todos los prejuicios. El rico con el pobre, el cheto con el grasa, el abuelo facho con el nieto fumón. Una canción mágica. Capo Sergio“. En sus redes sociales también demuestra su fanatismo por el Baloncesto, más precisamente por la National Basketball Association, la liga de Estados Unidos.