Tinelli: “Todavía no hay una fecha para la vuelta del fútbol”

Desde principios de marzo, el coronavirus viene afectando el funcionamiento de diversos sectores en nuestro país. El fútbol no está ajeno a esto, y a mitad de ese mes la pelota dejó de rodar. A finales de abril, la AFA decidió dar por finalizada la temporada, dejando sin efecto los descensos. En este contexto, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, aclaró que “no hay fecha para la vuelta a las canchas”.

NA informó que el conductor televisivo respondió a una serie de preguntas en su cuenta de la red social Instagram. Una de ellas referida a la actividad deportiva, suspendida desde el comienzo de la propagación de la pandemia del coronavirus. “Es difícil ponerle una fecha en estos momentos tan difíciles para todo el mundo. Más aún con el crecimiento de los contagios”, respondió Tinelli.

A su vez, el presidente de San Lorenzo, afirmó: “Ojalá que podamos estar volviendo a jugar, siguiendo los protocolos, en los últimos tres o cuatro meses de este año”. Una vez que vuelva a rodar el balón en nuestro país, Marcelo Tinelli se hará cargo de la nueva Liga Profesional de Fútbol. Este organismo se creó para remplazar a la Superliga. Todavía no hay detalles de cómo se disputará el próximo torneo.

La opinión del gobierno sobre la vuelta del fútbol

El fútbol es el deporte más popular de nuestro país. Esto hace que los dirigentes políticos estén atentos a su funcionamiento. En entrevistas brindadas la semana pasada, el presidente de la nación aseguró que “le gustaría que vuelva a rodar el balón lo más pronto posible”. Igualmente, Alberto Fernández, aclaró que eso es “decisión del Ministerio de Salud” a cargo de Ginés González García.

Por su parte, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte de la nación, aseguró este domingo que, si bien no es una decisión que depende de su estructura, el fútbol podría tener como alternativa retomar la competencia en las provincias del norte argentino. “Donde no hay circulación, ni viajes, ni llegan nuevos visitantes, se empieza a plantear la posibilidad de que vuelvan las actividades bajo protocolos”, señaló el ex mandatario del “Ciclón”.