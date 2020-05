¿Cande Tinelli es adoptada?

El aislamiento social obligatorio pone nostálgico a todo el mundo. Ahora le tocó vivir ese sentimiento a Cande Tinelli, quien a través de su cuenta de Instagram @candelariatinelli subió historias con imágenes de su infancia. En una foto se la ve junto a su hermana Mica Tinelli (la hija mayor de Marcelo Tinelli) caminando de la mano en una playa. Las dos están con flotadores infantiles en ambos brazos y escribió: “Acá yo no tenía un pañal, tenía un arenero en el traje de baño”.

En otra postal que subió la modelo se la ve junto a su hermana, Cande tiene una camisa blanca y un pantalón largo y Mica está con un vestido blanco. “Aquí vemos a Micaela vestida de princesa llevándome a la escalera. Yo la miraba con mucha admiración. A mí me vestia el enemigo @micatinelli”. En otra foto que subió la cantante, se la ve abrazando a su papá y está junto a Mica a punto de comerse una torta. “Acá yo tenía mucha lija. Mica me decía que yo era adoptada y yo me lo creía siempre. No lo largaba a mi papá”.

En las últimas horas, Cande también subió historias, pero en esta ocasión acompañadas de videos. Ahí se aprecia a su papá bailando junto a Lolo Tinelli la canción “El Pollito Pío“. Mientras Marcelo hace desopilantes gestos, la modelo se ríe y comenta a su hermano menor: “Dale Lolo, que papá lo está dejando todo”. También escribió “Día 184 de la cuarentena”, acompañando unos emojis con caras riéndose. Cuando finalmente el conductor se sienta (ya que se terminó cansando), Lele le comenta a su padre que le falta hacer clases de gimnasia (en alusión a su estado físico).

“Salida recreativa”

Anteriormente el conductor de Bailando por un Sueño publicó videos donde está junto a su hijo caminando por las calles de Palermo, Buenos Aires. Se lo escuchó decir: “Salida recreativa a cinco cuadras de casa, con Lolo que está ahí adelante. Hay poca gente. Los papás que salen a acompañar a los niños el día de hoy. Estamos cumpliendo con la horita; la verdad que un día alucinante”. El motivo fue gracias al permiso que otorgó el presidente Alberto Fernández de que los chicos pueden salir una vez por semana de sus casas.

Marcelo también contestó una pregunta en su Instagram en referencia a la vuelta del fútbol argentino: “Es difícil ponerle una fecha en estos momentos tan difíciles y con el crecimiento de los contagios. Ojalá que podamos estar volviendo a jugar, siguiendo los protocolos, en los últimos 3/4 meses de este año”. Recordemos que además de ser presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, también preside la Superliga Argentina (más conocida como AFA). Le hicieron esa pregunta ya que por causa de la cuarentena, los deportes en Argentina están suspendidos momentáneamente.