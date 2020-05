Nuevo cruce de Cinthia Fernández: ahora insultó a la exnovia de Yatra

Se sabe que antes de salir con Tini Stoessel, Sebastián Yatra estuvo en pareja con Danna Paola. Ahora, tras confirmarse la separación entre Tini y el colombiano, parece que este último retomó conversaciones con su exnovia. En un video que subió en su cuenta en Twitter Ángel de Brito, Cinthia Fernández insultó a la actriz. En la publicación que subió el conductor, Paola hace dos cosas. Canta la letra de su canción Mala Fama, y menciona a Yatra de manera directa: “Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra…con Yatra sí me fui”.

La expanelista de ‘LAM‘ comentó: “A una hdp cómo goza a Tini, tremenda zorrita”. Ese comentario tuvo 840 likes y 28 retuits. La compositora oriunda de México, a través de otro video, aclaró lo ocurrido con Yatra: “Hicimos un FaceTime y nos juntamos para componer, eso es todo. Aparte es un gran ser humano y súper talentoso. Por cierto vamos a sacar el remix de ‘TBT‘, que está genial, así que estén pendientes. Recuerden que ‘Mala Fama’ dice: ‘Que sí con Yatra y Ozuna, no”.

Uno que opinó sobre la ruptura de los cantantes fue Augusto Tartúfoli (quien es periodista y cubre lo que ocurre en la farándula). Difundió a supuestos hechos que llevaron a la separación de la pareja. En su cuenta en Twitter @TartuTV escribió: “Ahora que ya se pelearon Tini y Yatra les voy a contar lo que pasó una noche. Estaban en Mar del Plata y se fueron a Carilo, donde la familia de Tini tiene una casa. Llegaron tarde, fuera de temporada, un día de semana y no había ningún lugar abierto para comer”.

“La cosa se puso rara”

Continuó narrando lo ocurrido: “Tini se contactó con un amigo mío que tiene restaurante TOP en Carilo. Por lo tanto abrieron la cocina para que Tini y Yatra pudieran cenar. Él estaba muy entusiasmado con probar la comida argentina. Llegaron a la vera del mar y les armaron una mesa especial en el restaurante, que estaba vacío. El chef, que salió de su casa, los recibió con una entrada de delicias típicas de argentina. El tema es que Yatra quería probar todo lo que fuera argentino. Y ahí la cosa se puso rara”.

Augusto aclaró: “Entre lo que le sirvieron a Yatra había provoleta. Él estaba en full mode comida argentina, por eso le pidió al mozo que le llevara a la mesa medialunas. El mozo se las llevó. Tini miraba sin comprender que estaba pasando, ¿Qué hizo Yatra? Yatra le pegaba un mordiscon a una medialuna dulce y le metía otro a la provoleta. Uno tras otro hasta terminar las dos comidas. Tini lo miraba asqueada”. Para finalizar comentó: “Esa noche discutieron porque Tini quería quedarse en su casa y Yatra quería volver a Mar del Plata. El mozo dijo: ‘Estos terminan mal’. Tenía razón”.