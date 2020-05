Flor Vigna reveló el cambio radical por el que tuvo que pasar

View this post on Instagram

Estas vacaciones fueron una de las veces que más salí de lo automático, me anime a decidir algo distinto , elegí cambiar la maldita receta de hacer y hacer sin descanso. Me fui pocas veces de vacaciones, no les daba prioridad , no me eran “necesarias “. Pero dsp de esta les quiero dar más lugar en mi vida .Me abrió la cabeza , jugué , me emborrache , lloré, ví paisajes hermosos y comi comidas sabrosas. Me enamoré perdidamente de todas mis amigas y amigos. Tuve momentos sagrados frente al mar visualizando y contemplando simplezas y grandezas. Que bueno fue no hacerle caso a mi antigua Flor. Cuanto me puedo cerrar el traste a mi misma , cuanto puedo sorprenderme desafiando creencias propias que me limitan , cuanto puedo descubrir del afuera y del adentro. Hoy me toca desde casita y la verdad me late más la de la playa y amigos , pero esta , esta me esta dando alta revolución interna . Todo está destinado a la transformación.Hoy me estoy animando a abrazar esa metamorfosis que arranco hace ya algún tiempo . Cada día soy más consciente de lo que amo, de lo que quiero llenar esta gran película de la que soy protagonista y responsable ♥️✨