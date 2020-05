Guillermo Martínez reivindica el Mayo de las Letras

El premiado escritor Guillermo Martínez es uno de los invitados de lujo del Mayo de las Letras, que se realiza en forma digital hasta fin de mes. El autor de “Crímenes imperceptibles” y “Los crímenes de Alicia” tiene a su cargo desde hoy y por cuatro días del dictado por streaming de uno de los talleres organizados por el Ente Cultural de la Provincia. Además, esta noche y desde las 21, será entrevistado por el director de Letras del Ente, Horacio Elsinger.

Martínez elogió la propuesta oficial cultural de la Provincia, que se realiza en modo virtual por la pandemia de coronavirus en su edición número 16. “Estuve varias veces en el Mayo de las Letras, y guardo los mejores recuerdos. En esa provincia me han hecho sentir siempre muy bienvenido y tengo amigos tucumanos que conservo a través de los años gracias a estos viajes. Las redes sociales e internet permitieron sostener algo de la actividad cultural y el intercambio social”, resaltó en una entrevista realizada con los responsables de prensa de la actividad institucional.

El taller que dictará desde esta noche a las 22 está orientado a desarrollar aspectos de la escritura creativa de los participantes. “Habrá discusión y corrección de textos y propuestas de procedimientos y estrategias para pensar críticamente sobre lo escrito”, adelanta. Las restricciones sanitarias impiden que la experiencia sea presencial. Lo más importante para un escritor es leer siempre, acompañarse y rodearse de lecturas, y al momento de intentar el texto propio, luchar hasta donde le sea posible contra los lugares comunes”, aconsejó.

Sin diferencias

El de Martínez no es el único curso a distancia que se dicta en el Mayo de las Letras, que concluirá el viernes 29: también están en marcha talleres con Agustina Comedi y Marisa Negri, y se anuncian para los próximos días otros con Vicente Muleiro y Fabiola Orquera. “Estas actividades virtuales son no sólo válidas sino casi esenciales en estos momentos. Yo he dado talleres a distancia y creo que no hay ninguna diferencia prácticamente si la conexión es buena”, aclara Martínez, para dejar de lado ciertos cuestionamientos.

La cuarentena sanitaria lo mantiene en plena actividad, para su propia sorpresa. “Pude escribir mucho más de lo que hubiera imaginado. Me despierto muy temprano, para tener la sensación de soledad y quietud en la casa y escribo unas horas todos los días, incluso sábado y domingo. También me fuerzo a hacer una caminata dentro de mi departamento todas las tardes. Trabajo ahora en una novela sobre la escena literaria que transcurre en Barcelona”, finalizó.