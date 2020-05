Jorge Rial reveló cómo se sintió cuando su hija visitó a Mühlberger

Jorge Rial entrevistó al recepcionista de Mühlberger en el programa Intrusos. En un momento el conductor dijo: “Hasta mi hija Morena fue alguna vez a ver a Mühlberger. Y me acuerdo que cuando me enteré la quise matar. Todos pueden caer. Mi hija una vez también fue porque la llevaron y porque el tipo le prometió todo. Después, cuando se fue, seguramente él debe haber dicho barbaridades como hacía con todos”. Actualmente el médico de los famosos cumple prisión domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Rial contó cómo se sintió cuando se enteró de lo que hizo su hija: “Cuando yo me enteré, me quería matar. Me acuerdo que llamé a la persona que la llevó, me lo quería comer crudo y lo quería agarrar por el teléfono. Obviamente este doctor trabajaba sobre la debilidad del otro. Muchos iban ahí con debilidades, con carencias”. Jorge reflexionó sobre el rol de los medios en la construcción de estos personajes, y ante esto dijo: “Cuando pasa eso nos tiramos arriba de la granada. No se tiren más arriba de la granada, chicos. Mühlberger se llenó de guita y puede pagar muy buenos abogados”

En su cuenta de Instagram, More subió una historias en las últimas horas en la que escribió: “Hoy abre los ojos y mira al mundo con amor. Todo lo que pasa tiene una explicación. Acéptate como eras y respeta tu camino. Quiérete cuando estés alegre y aún más cuando estés triste. Busca cosas nuevas y piensa cosas buenas. Hoy abre los ojos, respira y confía. Todo va a estar bien”. Muchos de sus fans relacionaron esas palabras con la reciente separación que tuvo de su pareja Facundo Ambrosioni, con quien tuvo un hijo llamado Francesco Benicio.

“Evita tomar decisiones equivocadas”

También subió una foto donde comentó: “Ella es magia, parece una chica sencilla pero volvería loco a cualquiera con cada una de sus manías. Llora a escondidas y ríe a carcajadas, esconde complejos detrás de su mirada, capaz de enfrentarse al mundo y seguir como si nada, mide cada beso y cada palabra y así evita tomar decisiones equivocadas, es magia… Pero no lo sabe. Siempre alegre aunque desconfiada, pero lo niega, sigue creyendo en el amor y en los cuentos de hadas. Luchen por lo difícil, porque lo fácil lo tiene cualquiera”.

Para finalizar, subió una historia que en la que escribió: “No es tóxico contarle a tu pareja lo que te molesta. No es tóxico contarle tus problemas y buscar ayuda en tu pareja. No es tóxico reclamarle algo por culpa de tu inseguridad. Tóxico es guardarlo y no sacar lo que sientes por miedo a arruinar todo. Las cosas se hablan”. Jorge Rial fue criticado días atrás porque recibió a su nieto en plena cuarentena y el conductor de defendió explicando: “Para los que se enojan. Fue un caso de fuerza mayor. Mi hija tuvo un problema de salud y por eso lo fui a buscar”.