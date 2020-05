Jorge Rial se cruzó con Marcela Tauro en Intrusos

Jorge Rial le hizo una entrevista en su programa (Intrusos, por el canal AméricaTv) el día de hoy a la tarde a Juan Roccabruno. Lo que pasa es que Juan era receptionista del doctor Mühlberger. En esa nota, estuvo también Marcela Tauro, quien tuvo una discusión con el conductor. La panelista le dijo al entrevistado: “Te están acusando de haber pasado fondos de él (Mühlberger) para comprar cosas por mercado pago. No creo que sea judicial todavía. Dicen que te autotransferiste desde tu telefono 300 mil pesos, que robaste las claves de la clínica”.

El cruce que tuvo Tauro con Rial fue cuando este último le preguntó por la persona que le mandaba esos datos. La periodista no quiso dar nombres. Jorge enfatizó: “Pero tenemos que dar los nombres Marcela porque yo doy todos los nombres. Yo lamentablemente se quién es esta persona que te informa eso, sino lo diría”. Marcela se defendió: “Yo te lo mandé para que lo vieras. No voy a dar el nombre de mi informante, perdón Jorge pero hasta ahora en lo que dije no fallé. La información que te traje no fue mala”.

Jorge retrucó: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales, estamos leyendo testimonios del Ministerio de Salud y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante. Yo no digo que sea mala ni buena. Acá estoy viendo que son resúmenes de Mercado Pago, que está todo rechazado. Es parte de esta campaña para desviar la atención. Si él tiene algo con la Justicia, él se va a hacer cargo. Yo estoy hablando con nombres, documentos, etc”.

“En caída libre”

En días anteriores, Roccabruna detalló el momento del allanamiento: “Entro a las 10am y voy a mi escritorio. En ese mismo momento también llega mi jefa, que la secretaria del doctor. 10:30 de la mañana tocan el timbre y cuando la abrí estaba una inspectora con una policía. Me mostraron una identificación y yo la deje pasar. Enseguida salió la secretaría del doctor y le pidieron una habilitación. A partir de ahí todo fue en caída libre. Él doctor siempre llega un poco tarde, sinceramente yo pensé que no iba a aparecer. Llegó las 11:30am, después pasó lo que ya saben todos”.

Sobre el médico Rubén Mühlberger pesan tres imputaciones: una de las acusaciones fue la de poner “en peligro la vida o la salud de otro”. También se lo investiga por tener su matrícula vencida y haber violado la cuarentena. El estilista fue detenido el jueves 14 de mayo, y su clínica (Klinik Mühlberger), que no tendría permisos de funcionamiento, clausurada. La imputación más grave está enmarcada en el artículo 106 del Codigo Penal Argentino.