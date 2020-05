La OMS advirtió que toda la población podría contraer el coronavirus

En la jornada de este lunes, se dio apertura a la Asamblea Anual N°73 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por la pandemia, el encuentro se realizó mediante una modalidad virtual. En la reunión, el titular de la entidad dio algunas advertencias sobre el coronavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus aclaró: “Toda la población continúa siendo susceptible de contraer la enfermedad”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que en los países más afectados por el coronavirus, solo el 20% de la población pudo lograr un tipo de inmunidad. Igualmente, el promedio mundial está por debajo del 10%. Por esta razón, el titular del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le pidió a los países que sean cautelosos a la hora de volver a las actividades.

“Los que avanzan con demasiada rapidez, sin tener un andamiaje de salud pública capaz de detectar y suprimir la transmisión, corren el riesgo de afectar su propia recuperación”, agregó el director general de la OMS. Esto fue durante una asamblea considerada histórica. Por primera vez los representantes de los países no estuvieron presentes en la sede de Ginebra.

Luego tomo la palabra el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mike Ryan, aseguró que este nuevo coronavirus podría volverse “endémico en nuestras comunidades”. “Estos virus pueden no irse nunca”, acotó. A su vez, el funcionario agregó que es importante “ser realista, no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad”.

Los números de la OMS

La OMS difundió hoy los números diarios de la pandemia. Esta ya alcanzó los 4,6 millones personas contagiadas en todo el mundo. Mientras que el número de muertos llegó a los 311.847, unos 4.500 más que la jornada de ayer. Según los datos del organismo, América es la región más afectada, superando los dos millones de casos confirmados. Estados Unidos y Brasil acumulan el mayor número de víctimas: 87.180 y 15.633, respectivamente.