Nazarena Vélez reveló una adicción que tuvo

Mediante su cuenta de Instagram, Nazarena Vélez contó cómo fue su adicción con las pastillas. “Cuando arranqué con las publicidades a los 14 años empezó mi trastorno. En los castings de publicidad me habían dicho que estaba un poquito gordita. En ese momento pesaba 50 kilos y me decían eso. Con ese peso me pedían bajar de un día para el otro 4 kilos. Empecé a tomar laxantes y diuréticos. Me arruinaron para siempre porque nunca más pude ir al baño normalmente como persona normal”, comenzó relatando.

Nazarena habló de las anfetaminas: “Lo mismo pero por diez son las anfetaminas. Sentía que tenía que estar cada vez más flaca. Una amiga me dijo ‘ay tengo unas pastillas que son geniales’. No saben lo que son esas pastillas. Yo estuve diez años y siempre fui consciente de que eran malísimas, pero me gustaba el resultado ‘mágico’ que daban. Te sentís como el ojete y no comés. En mi caso, yo temblaba y todo el mundo me lo comentaba. Si te está pasando esto, es muy difícil cortarlo. Ojalá viendo este video vayas y te animes a tirar las pastillas a un inodoro”.

“A mí me salvaron la vida mis viejos, un día me pasé de pastillas, me levanté con el corazón que me hacían ‘bum, bum, bum’ y pensé que me había agarrado un infarto. Yo tenía 35 años. Le conté a mi mamá que me había mandado una cagada, que necesitaba que me ayudara porque ese día sentí que me moría. Se vinieron rapidísimo y se quedaron tres meses al lado mío. Tiraron todas las pastillas y me llevaron a un psiquiatra. No es fácil dejar las pastillas, tenés que tratar de estar acompañada y a mí de verdad me salvaron la vida mis viejos”, relató la actriz.

“Han sido muy crueles”

A continuación habló sobre el ambiente en los medios de Tv: “Encima en la televisión me recontra mataban porque empecé a engordar por el efecto rebote. Estaba en una obra y todos los días había un móvil de televisión hablando de cuánto había engordado. Han sido muy crueles, me han contado estrías en forma de humillación. En ese momento dolía, me importaba el qué dirán y por eso consumí esas mierdas. Fue muy difícil mi recuperación. Pero simplemente me di cuenta que me estaba por morir y llamé a mis viejos”.

Para finalizar, Vélez le dio un consejo a sus seguidores: “Si vos no te animas está o pasando por algo similar, algo parecido, primero háblalo con amigos. Cuando vos cuentes eso vas a empezar a ver que todo el mundo te va a decir que dejes esas patillas de mierda. Que te puede dar un infarto, que vas a tener un efecto rebote, que no son sanas. Sí así y todo no te animas, empeza de a poquito. Esto no lo dicen los médicos lo digo yo que soy una ex adicta. Si tomas 5 pastillas baja a las 2, trata de bajar la dosis y de achicarte de a poco”.