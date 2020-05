Nicolás Cabré encara un nuevo proyecto

Nicolás Cabré consiguió el papel de un prócer de Argentina. Se trata de Manuel Belgrano. En esta ocasión, el exnovio de Laurita Fernández va a representará el lado amoroso del político, algo que muy pocas personas conocen. Será en una miniserie de 4 capítulos, y está previsto que el estreno de la misma sea en el mes de junio (podría variar el estreno dependiendo de la situación del coronavirus). También se sabe que Julieta Díaz será la mujer protagónica de esta serie.

Amores prohibidos es una novela escrita por Florencia Canale. La sinopsis del libro dice: “El primer romántico del Río de la Plata fue un incomprendido. Manuel Belgrano no era militar y debió ocupar un rol inesperado. Fue responsable de cambios políticos y sociales mal vistos por lo más rancio de la sociedad porteña. Tampoco cumplía con las normas de la masculinidad de su época: no era autoritario ni arremetedor. Por el contrario, fue un hombre sensible, refinado, elegante. Adorado por las mujeres, vivió romances tórridos con españolas, argentinas y francesas.”

Además continúa: “Sin embargo, fueron tres las que marcaron su piel a fuego. Con la primera, Pepa Ezcurra, una jovencita de la sociedad porteña, mantuvo una relación clandestina que no pudo hacerse pública y de la cual nació un hijo criado por el mismísimo Juan Manuel de Rosas. En su paso por Europa fue una francesa de armas tomar la que robó su corazón: Isabel Pichegru. Ya de adulto, se deja seducir por una niña de la burguesía tucumana, Dolores Helguero. Tampoco se compromete con ella, pero viven una pasión que también trajo una hija al mundo”.

“Belgrano murió solo y pobre”

Y cierra con: “Manuel Belgrano murió solo y pobre. Nunca supo que el hijo de Rosas era suyo y apenas conoció a Mónica Manuela, su hija mujer. Mucho es lo que se ha escrito sobre Belgrano, y un sinfín de versiones intentó recomponer una figura patria que poco tiene que ver con ese hombre de carne y hueso presa de sus deseos más ocultos. Hacia esa zona de luces y sombras parte Florencia Canale en su nueva novela, Amores secretos. Un libro que reconstruye la vida privada del prócer y que a la vez confirma a su autora como una de las más innovadoras en el género de la novela histórica en la Argentina”.

La autora del libro, Florencia Canale, Nació en Mar del Plata. Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es periodista y trabajó en diversos medios: Noticias, Living, Gente, Siete Días, Veintitrés, Infobae, entre otros. Pasión y traición, su primera novela, es un gran éxito editorial con diez ediciones publicadas. El papel que eligió para Cabré le cae como anillo al dedo, ya que el joven es conocido por sus numerosas relaciones afectivas con diferentes personalidades de la farándula.