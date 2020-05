Bussi usó una entrevista a Zaffaroni para justificar su posición sobre el femicidio

El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, dijo que en Argentina nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer. Al momento, el cartel que reza Ni Una Menos se viralizó por las redes sociales y a través de la difusión de personalidades de la cultura. Por su parte, el legislador Ricardo Bussi hace unos días fue denunciado por INADI por la misma creencia, no conoce casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. El funcionario tucumano apoya al exjuez, no existe el femicidio.

Hace unos años, Zaffaroni esgrimió el argumento de que el homicidio por odio se produce contra las minorías. Aseguró, en aquel tiempo, que la característica que tiene el homicidio es que no importa el individuo. Sus palabras textuales fueron: “Y acá en la Argentina nadie sale a la calle a matar una mujer porque es mujer. Es una locura, el femicidio no existe”. También opinaba de cuestiones similares al código penal, la libertad condicional, la legalización de las drogas y la violencia familiar.

El experto en derecho penal en relación a la violencia de género decía que no se sabe si es creciente. En su discurso afirma que cree que existió siempre, que la base del conflicto es el patriarcado y eso no se cambia de la noche a la mañana porque es un cambio cultural. “Yo no creo que haya más, creo que se desnormalizó. Pero cuidado, que la violencia intrafamiliar no se agota en la violencia de género. Empieza con una patada al perro y sigue con los chicos y la mujer, que es sólo un capítulo”, remarcaba Zaffaroni..

Al hablar sobre la violencia intrafamiliar, en su pensamiento el exjuez hace alusión a cuando un grupo familiar empieza a funcionar patológicamente y violentamente. A partir de esto, agrega que a veces se concentra en el más débil de la familia, a veces, generalmente, en la mujer. “Es una interacción, no es nada unilateral”, remata. Además, con su relato pone en tela de juecio la actitud de la mujer: “Hay mujeres que le dan un sillazo en la cabeza y se terminó”. El exrepresentante nacional personalidades, comodidad social.

En Tucumán denunciaron a Ricardo Bussi en el INADI. El hijo de Antonio Domingo Bussi, hace días fue consultado sobre su postura en la temática de la Ley Micaela. Entonces señaló que no conoce casos de “mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres”. A partir de esto, el Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana “MuMaLa” presentó su reclamo en la sede tucumana de la institución. El presidente del Bloque de Fuerza Republicana justificó su rechazo a las capacitaciones con una catarata de lugares comunes del machismo, justificó el movimiento.