Cecilia Roth vuelve a la televisión

Cecilia Roth protagoniza “Los Internacionales“, una coproducción colombiana argentina que se estrenará hoy a las 23.15 en Telefe. La serie relata la historia de una banda de ladrones de Colombia que viaja a la Argentina para realizar varios robos en medio del estallido social de diciembre de 2001. La actriz encarna a Marta Costas, una fiscal fría e implacable, que sabe hacer cumplir la ley. Al mismo tiempo amplía su capacidad de mando y engrosa su cadena de favores.

La tira está basada en una historia real que inspiró la novela del periodista Nahuel Gallota, “La conexión Bogotá“. Es dirigida por Martín Hodaro, Pablo Vázquez y Pablo Ambrosini. “Esta serie tiene un sabor especial porque fue lo último prepandémico que rodé”, comentó Roth. “Parte de dos escenarios reales: la crisis brutal de 2001 en la Argentina y desde Colombia, Los Internacionales, una banda de ladrones de guantes blancos que desde los años 50 eligen países y momentos para robar. Cuando se unen estas dos realidades, comienza la ficción”, detalló a la agencia Télam.

Además agregó: “Sucede en ese momento histórico, pero no es un relato estructural. Nunca se me ocurrió pensar por qué no hubo una ficción sobre esos hechos antes, puede ser que cueste ficcionar realidades tan duras. Porque lo que pasó en la Argentina fue muy crudo, hubo mucha muerte, horror y dolor”. Sobre su personaje contó: “Es una persona que quiere aprovecharse de una situación de crisis en el país. Está siempre al borde de la ley para conseguir un lugar en la Corte Suprema, pero termina convirtiéndose en una víctima”.

“No puedo juzgar a mi personaje”

Respecto a la profesión artística comentó: “Lo más genial de la actuación me parece que es eso, vivir vidas ajenas y construir una realidad paralela a tu vida personal. Jugar con eso. No puedo juzgar a mi personaje cuando soy Marta Costas; creo que estoy haciendo las cosas bien porque soy inteligente, mucho más lista que los demás, entonces aprovecho una situación a mi favor. No puedo juzgarla desde ese lugar, tengo que ser ella. Lo que me gusta justamente es construir una realidad paralela a la real, ponerle carne a un personaje tan distinto y vivir su vida”.

Además de Cecilia, la ficción cuenta con Rafa Ferro, Boy Olmi, Carlos Santamaría, Gustavo Garzón, Rami Herrera, Sebastián Osorio, Camilo Amores, Christian Vega, Laura Perico y Susana Varela. Mañana, esta producción de Viacom International Studios (la empresa dueña de Telefe), The Mediapro Studio, Telecom y Olympusat) estará disponible en la plataforma de Cablevisión Flow. Se la podrá ver desde cualquier dispositivo en forma íntegra, con todos los capítulos subidos a la red.