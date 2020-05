¿Jorge Rial reemplazó a Marcela Tauro?

Jorge Rial y Marcela Tauro tuvieron un fuerte cruce ayer en el programa Intrusos, que tuvo consecuencias en la edición de hoy. Mientras le hacían una entrevista a Juan Roccabruna (exsecretario de Rubén Mühlberger) Marcela anunció que le pasaron una información de que a ese joven se lo acusaba de robar 300 mil pesos. Cuando el conductor le preguntó el nombre de la fuente, su panelista no quiso revelarlo. Eso generó un momento de tensión al aire. En ese momento, el entrevistado puso cara de asombro y sobre la denuncia dijo: “Yo no estoy enterado”.

Rial interrumpió a Tauro y dijo: “Si no me das nombres, te pido que no sigas poniendo información anónima. Porque estamos todos tratando de hablar con la Justicia, de traer testimonios reales y un NN te tira esto que no sabemos si es verdad. Es más, lo invito a salir al aire a tu informante. Yo no digo que sea mala ni buena. Acá estoy viendo que son resúmenes de Mercado Pago, que está todo rechazado. Es parte de esta campaña para desviar la atención. Si él tiene algo con la Justicia, él se va a hacer cargo. Yo estoy hablando con nombres, documentos, etc”.

Hoy, en Intrusos la periodista no concurrió al piso sin dar explicaciones en las redes. Lejos de hablar de esa ausencia, Jorge obvio la situación. “Volvió Débora D’Amato, están volviendo de a poco, es la rotación”, afirmó dejando entender que todo era normal. Por otra parte, en su última publicación en Instagram Marcela Tauro hizo un reportaje irónico a un estropajo al cual le puso lentes de sol. Sus seguidores, en cambio, volvieron a la carga sobre lo ocurrido con Jorge recibiendo tanto apoyos como críticas.

Opiniones de fans

El usuario @susitorices1955 la fustigó por su denuncia a Juan Roccabruna al escribirle: “Esperaba otra actitud, mas ‘honesta’, no se que palabra usar. El chicaneo a ese chico, no correspondía. Nada tiene que ver el comportamiento del medico, uso de medicaciones e higiene, con la denuncia hecha a ese chico. Hay un colega tuyo que terminó internado por lo inyectado y ahora amenazado para que no denuncie. La sociedad necesita verdades. La eterna juventud se termina”.

“Tauro siempre te banco, pero no me gustó cómo le hiciste sentir mal A este chico que fue a contar lo que vivió. Vos lo hiciste poner incómodo. Encima de Moria Casán no dijiste nada”, escribió @anatorres9013. Pero no todas fueron críticas, Marcela recivió un apoyo de un fan que le comentó: “No te dejes maltratar por Rial, no me gusto lo que vi como te trató esta tarde”. En el momento de la entrevista, Tauro se defendió de Jorge diciendo: “No voy a dar el nombre de mi informante, perdón Jorge pero hasta ahora en lo que dije no fallé. La información que te traje no fue mala”.