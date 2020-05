Juana Viale reveló qué es lo que más le gusta del aislamiento

Juana Viale está reemplazando a Mirtha Legrand en sus programas (Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha). Lo hace de manera momentánea, ya que Mirtha forma parte de las personas que están en riesgo de contagio de coronavirus por su edad (93 años). Mediante su cuenta en Instagram, Juana mandó ánimos para sus seguidores. “Buen Martes para todos!!! Que esta cuareterna no nos desanime!”, escribió respecto al aislamiento social, que está desanimando a muchas personas.

Respecto a lo que más le gusta de la cuarentena, Viale confesó: “Mateando se amanece, se espera y se disfruta! Debo confesar que amo el silencio de la mañana (silencio que esta plagado de pajaritos, perros que ladran, gatos que maúllan y el mas peque que es un sin fin de ‘ma, mira, mami, donde puedo… ma te amo, ma hoy voy a…etc!)’ pero es hermoso para mi! Cuenten que es lo que mas les gusta de la mañana…. besos!! #freesoul #freewoman #livesimply”.

Días atrás, en La Noche de Mirtha, Juana sorprendió a todos al aparecer con un vestido blanco de novia. El mismo tenía mangas cortas con transparencias y ajustado. “Este es un vestido que me hizo Javier Zaiat, es un off white con mangas tres cuarto bordado en paillet al tono y tajos con tul. ¡Es espectacular, me encanta! Nuevamente me siento novia”, dijo la joven. Muchos de sus seguidores relacionaron esas palabras y el contexto como una indirecta para su actual novio Agustín Goldenhorn.

“Una cita a ciegas”

Más adelante, en La noche de Mirtha, la hija de Marcela Tinayre reveló cómo se conoció con Agustín: “Voy a contar nuestra historia. Fue una cita a ciegas. Estaba con amigos y les dije ‘¿nadie tiene a alguien para presentarme’. Un amigo me dijo ‘yo tengo una persona que te voy a presentar’. ‘Le voy a pasar tu teléfono así se hablan?’. Pasó el tiempo, yo estaba en clases de skate de Silvestre, mi hijo, y recibí un mensaje. Me mandó un mensaje que me encantó mucho, mi primer respuesta fue una risa y yo soy bastante risueña”.

Para finalizar, Viale relató: “Tuvimos un breve contacto telefónico un sábado. Un domingo no podía salir porque yo estaba con mis hijos, no podía salir pero tenía libre una hora. Dormí a los chicos temprano, los llevé a andar en skate y le dije que teníamos una hora para conocernos. Me pasó a buscar por la puerta de mi casa. Salgo y ninguno de los dos sabía quién era el otro, solo sabía que se llamaba Agustín. Me miró y me dijo ‘ah, sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le respondí. Hubo algo y surgió una magia”.