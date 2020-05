¿Maxi López se refirió a Wanda Nara?: “Hice un buen cambio”

Maxi López mantuvo una videollamada con los integrantes de 90 Minutos de Fútbol, programa que transmite Fox Sport. Entre ellos estaban Gustavo López (el conductor), Oscar Ruggeri (exjugador) y Carlos Aimar (exdirector técnico). Cuando Gustavo le preguntó a Maxi por la relación que tiene con su actual pareja Daniela Christiansson, el delantero dijo: “Hice un buen cambio”. 4 palabras que la mayoría de sus seguidores relacionaron como una insinuación para Wanda Nara (su exnovia).

El deportista está en pareja con la modelo sueca hace 6 años. Aún no tuvo ningún hijos, mientras que con Nara tuvo a Valentino, Benedicto y Constantino López. Además de hablar de su ex, Maxi también se contó cómo vive la cuarentena en Italia. “El corte de pelo actual que tengo me lo hizo mi chica. ahora los dos hablamos en italiano pero el principio fue complicada la comunicación más que nada era todo en señas. Con ella por suerte me llevo bien. Mi cuarentena es espectacular. Más allá de toda la situación estoy muy tranquilo, nosotros estamos muy bien”.

Luego, Maxi López detalló el momento mas duro de su vida: “A los 11 años falleció mi viejo y tuve que ayudar a mi familia. la vida me dio un cachetazo pero por suerte pude seguir para adelante. Ese fue el primer gran golpe que recibí. Otro golpe que me dio fue vivir lejos de mi familia, eso no es fácil pero uno se tiene que adaptar. De todas maneras y me dolió perder un montón de cosas, así como ver a la lejanía crecer a mi mamá y a mi hermano. Mi vieja fue un sostén fundamental en mi vida y en mi carrera”.

“No es fácil”

El futbolista hizo una reflexión sobre su vida: “Te digo la verdad, yo tuve suerte de tener siempre cerca a los que me quieren. Obviamente los problemas personales muchas veces entran en tu trabajo, en mi caso en el fútbol. Esos problemas entran en la vida privada y uno tiene que tratar de llevar las cosas lo mejor posible. Eso no es fácil porque junta la vida privada del jugador y el trabajo. Yo digo siempre que el único momento cuando uno está bien y es feliz es cuando empieza a jugar un partido. En ese momento uno no piensa más en nada más que en la pelota.

Para cerrar dijo: “Hoy en día estoy en paz, a pesar de que yo elegí ser feliz siempre tuve un par de quilombos. Más allá de todas las cosas que me pasaron siempre fui un tipo positivo y alegre”. Actualmente Maximiliano Gastón López tiene 36 años y está jugando como delantero en el Football Club Crotone de la Serie B de Italia (es la segunda categoría del país europeo). El delantero argentino salió de River Plate y pasó por Barcelona (de españa), Gremio (de Brasil), Milan (de italia) y Torino (también de Italia) entre otros clubes.