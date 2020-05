Negocio y sufrimiento de niños: el detrás de escena del Himno Nacional elogiado por Alberto Fernández

En Antogafasta de la Sierra se filmó una versión catamarqueña del Himno Nacional. Fue elogiada por Alberto Fernández, el pasado 11 de mayo, en un posteo en su cuenta de Twitter. pero, al parecer, el Presidente de la Nación desconoce el negocio millonario y del sufrimiento de niños y adolescentes que hay detrás del hermoso video. Cabe destacar que en la Puna hay temperaturas heladas.

En el Día del Himno Nacional Argentino, les comparto esta hermosa versión interpretada por la Orquesta Andina en el Campo de Piedra Pómez de Catamarca.



Nuestro himno nos une 🇦🇷#DíaDelHimno #ArgentinaUnida pic.twitter.com/aPY2AKUSPA — Alberto Fernández (@alferdez) May 11, 2020

Los detalles de los tiempos, la comida y los montos



De acuerdo a testimonios recogidos por El Aconquija, al mediodía los chicos solo tomaban mate cocido y comían recién a la noche. “Los despertaban a las 2 de la mañana para estar a las 4 en el lugar”, comentó un integrante de la comitiva. Añadió que el viaje, el frío y la Puna afectaron a los menores con dolores de cabeza y estómago. También trascendió que querían llevar más chicos de los que cabían en una camioneta para “ahorrar” viajes.



Las críticas a los organizadores o responsables del proyecto giran en torno al maltrato a los pequeños músicos. Se asegura que lloraban de hambre y frio. Además del malestar del llamado “mal de puna” o “mal de altura”. Llama la atención que el proyecto tuvo un presupuesto millonario que no se reflejó en el cuidado mínimo de la comitiva. Desde Cultura se filtró que el proyecto del Himno costó 2 millones, pero habría que sumar otros aportes que podrían multiplicar varias veces ese monto.



La cabeza visible y quien se llevó todos los laureles fue Juan Ignacio Molina, el joven músico tenía los “contactos” durante la gestión de la ex gobernadora y actual diputada nacional, Lucía Corpacci. Los recursos no solo salieron de Cultura, en ese momento en manos de Jimena Moreno, sino también de organismo como Producción. Es decir que, por debajo del proyecto, alguien hizo una fortuna y los chicos, no solo no comieron bien, sino que no vieron un peso.



Mientras se conocen detalles, el diputado Tiago Puentes hizo un pedido de informe al Ejecutivo, en tanto el profesor Mario Toro acusa a Molina de haberle robado la idea. “Desde hace 1 año estamos reclamando que por lo menos les den las fotos a los chicos, inclusive hay escenas que se grabaron y no figuran los niños. A quién no le va a doler que se haya usado a los niños para hacer ese dinero, a mi reamente esto me está enfermando”, dijo Toro compungido.

