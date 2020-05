Nicole Neumann va a ser denunciada

Ángel de Brito mantuvo una comunicación telefónica con Mariana Lestelle. Hoy, en Los Ángeles de la Mañana, hablaron de la entrevista que hizo Nicole Neuman. Lestelle aseguró que por esa nota va a denunciar a la modelo argentina. “Hay una cosa científicamente y unánimemente establecido: no hay todas las voces en el tema vacunación. Porque hay una sola voz que es ‘la’ vacunación efectiva, y está demostrado en el mundo. Entonces, Nicole no tiene que entrevistar médicos que son conocidos por blogs”, explicó.

Mariana le aclaró al conductor de ‘LAM‘ lo siguiente: “Si quiere saber algo de medicina, antes de entrevistar, que lea los artículos de la ‘New England Journal of Medicine‘, de ‘Lancet’, si quiere le puedo recomendar algunas revistas que puede leer, o científicos que puede leer. Entonces, la defensa que está haciendo, hay cosas que uno no puede escuchar todas las voces”. “Vamos a lo importante de esto: lo que hizo Nicole ayer, y con lo que hizo esta doctora, que ya tiene otros antecedentes, se llama ‘atentar contra la Salud Pública'”.

Para cerrar, la médica le dijo a De Brito: “Hoy a la mañana yo hablé con Florencia Kahn, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, de marcada relación con la Sociedad Argentina de Infectología y Fundación Huésped. Hay abogados trabajando en esto. Tenemos que dejar que cualquiera diga cualquier cosa en salud”. En su perfil de Twitter de Lestelle se observa la siguiente información: Médica. Diploma de Honor (UBA)(MD) Tengo una hija. Escribí 2 libros. Plante Albahaca. Esto no es un consultorio.

“Escuchar a todas las voces”

Rápidamente Nicole se comunicó con Ángel para aclarar lo sucedido: “La idea de ‘Nicole en casa‘ es empezar a hacer entrevistas y escuchar a todas las voces. Diferentes opiniones, puntos de vista, para debatir, abrir la cabeza, para pensar. Me parece que está bueno no estar encuadrado en una única opinión sobre las cosas. Partiendo de esa base, la doctora Chinda es súper reconocida a nivel internacional. Es una eminencia, es científica, me gusta todo lo que dice, más allá de si estoy de acuerdo o no. Es una persona que trae datos estadísticos comprobados, reales”.

Para finalizar, Neumann dijo: “De hecho, se dice en todos lados que ella está en contra de las vacunas. No lo está. Está en contra de las vacunas hechas en el exterior, que no se saben qué tienen. Ella propone hacerlas en nuestro país, con científicos nuestros. Yo si vacuno a mis hijas y les doy todos los años la de la gripe. Acá no pasa por una postura mía, pasa por escuchar distintas voces. Y esto no significa que yo tenga la misma postura. Es preguntar para escuchar qué visión tiene esa persona. Y después uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con su visión”.